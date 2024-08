Can Yaman, rivelata l'identità della presunta nuova fiamma di Mykonos: le foto della misteriosa ragazza

Gossip TV

Can Yaman a Mykonos ha trovato l'amore? Certamente la misteriosa ragazza al suo fianco sembra aver particolarmente colpito l'affascinante divo turco.

Negli ultimi giorni si è parlato di una presunta nuova fiamma di Can Yaman. L’attore turco, in viaggio a Mykonos per le vacanze estive, è stato infatti fotografato insieme ad una bellissima ragazza mora. Ecco che su Twitter appaiono gli scatti della donna in questione e tra i due sembra esservi davvero molta chimica.

Can Yaman incontra la nuova fiamma a Mykonos?

Approfittando della pausa dal set di Sandokan, che ha assorbito tutta la sua energia negli ultimi mesi, Can Yaman si è dedicato del tempo divertendosi con gli amici più cari in alcuni locali in Italia, per poi trasferire le sue vacanze estive a Mykonos. Mai come questo anno la località della Grecia è stata presa d’assalto da Vip di tutto il mondo, da Chiara Ferragni a Kim Kardashian, e anche il bellissimo attore turco ha approfittato della possibilità di godersi le acque cristalline e la vita notturna per rilassarsi prima di tornare nei panni della Tigre della Malesia. Can ha incantato le sue fan con le foto in costume da bagno che hanno fatto il giro del web, mostrando il suo corpo scolpito e il suo fascino naturale.

Ma è spuntata anche una foto in compagnia di una misteriosa ragazza, con la quale l’attore turco sembra essere decisamente in confidenza. Inizialmente gli scatti mostravano la donna in questione di schiena, con un bikini nero da urlo e Yaman proteso per poterle sussurrare qualche cosa all’orecchio. Ora, finalmente, appaiono anche le foto del volto della presunta nuove fiamma del protagonista di Viola come il Mare. Ecco i dettagli.

Can Yaman, ecco il volto della nuova fiamma

Nuovo amore estivo per Can Yaman? Il divo turco più amato di sempre non ha tempo per love story con i suoi impegni televisivi che dettano ritmi serrati, e da quando ha messo fine alla storia d’amore con Diletta Leotta non sono più apparse donne al suo fianco. A Mykonos, tuttavia, Yaman è rimasto ipnotizzato dalla bellezza di una giovane ragazza incontrata in spiaggia e su Twitter sono apparsi i primi scatti della coppia. Can è sorridente e si protende per parlare all’orecchio alla giovane in questione, che appare divertita e molto presa dalla conversazione con l’affascinante attore.

Dal momento che è lontano da Instagram ormai da diverso tempo, avendo scelto di prendersi una pausa dai social per concentrarsi sulla recitazione e sul set di Sandokan, del quale si stanno per concludere le riprese sull’Isola di Réunion, l’attore non ha fatto parola della sua presunta nuova fiamma e dunque non abbiamo al momento conferme ma neppure smentite in merito. Certo è che le foto parlano chiaro e chissà se i due avranno modo di rivedersi anche una volta che Yaman concluderà le riprese e avrà più tempo di viaggiare.