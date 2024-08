Can Yaman pizzicato con una misteriosa ragazza: è lei la nuova fiamma del divo turco?

Gossip TV

Can Yaman a Mykonos con una misteriosa ragazza. La foto del divo turco fa il giro del web, ma chi potrebbe essere la sua nuova fiamma?

Durante la sua vacanza a Mykonos, Can Yaman si è preso del tempo per sé stesso, rilassandosi in barca e sfoggiando il suo fisico perfetto in spiaggia, dove tante fan lo hanno immediatamente notato. Ecco che, proprio grazie a una di loro, spunta una foto del divo turco in compagnia di una misteriosa e affascinante ragazza: che sia proprio lei la nuova fiamma di Yaman?

Can Yaman in vacanza, le Fan lo riconoscono anche a Mykonos

Pausa dal set di Sandokan, prima di volare sull’Isola di Réunion con il resto del cast della serie tv, per ultimare le riprese prima che sia disponibile alla prima visione su Rai 1. Can Yaman ne approfitta e si rilassa a Mykonos in barca, sfoggiando un corpo da sballo, lunghissimi capelli ribelli e divertendosi con i suoi amici di sempre. L’assenza prolungata del divo turco da Instagram, dopo la scelta di disattivare il suo account ufficiale seguito da 10,8 milioni di fan in tutto il mondo, inizia a pesare sulle fan dell’attore che da sempre sono molto interessate ad ogni piccolo aggiornamento sulla sua vita privata e professionale. Yaman ha voluto prendersi una lunga pausa dai social, spesso terreno di scontro con gli haters che lanciano cattiveria gratuita a Vip e influencer nascondendosi dietro profili fake, ma sembra che questa pausa sia ben più lunga del previsto e forse dovremmo aspettare il termine delle riprese di Sandokan per riaverlo su Instagram.

Nel frattempo, le fan di Can lo riconoscono senza esitazione anche in Grecia e lo immortalano in foto e brevi video in alcuni dei locali più famosi del luogo, dove Yaman si è scatenato con i suoi amici, ma anche in spiaggia dove l’attore ci regala degli scatti a dir poco hot. Ma è tra questi scatti che, una fan in particolare, mostra su X l’affascinante interpreta al fianco di una misteriosa donna, di chi si tratta?

Can Yaman ha una nuova fiamma? La foto

In vacanza a Mykonos, Can Yaman si è innamorato di una bellissima ragazza? L’attore turco è sempre stato molto riservato sulla propria vita privata, negando spesso e volentieri le voci su presunti flirt negli anni. Can, ad esempio, ha sempre negato di aver avuto una liaison con la collega Demet Ozdemir, conosciuta sul set di Daydreamer, sebbene i media turchi fossero certi della questione e avessero portato anche qualche prova a loro favore. Stesso discorso vale per la presunta simpatia con Francesca Chillemi, sua compagna sul set di Viola come il Mare, sulla quale Yaman si è sempre espresso con bellissime parole. Nonostante tutti ritengano che la lunga relazione di Francesca con il compagno con Stefano Bianco sia entrata in crisi proprio a causa del piccolo flirt con Yaman, i due attori hanno sempre parlato di una bella amicizia.

L’unica relazione certa e recente è quella con Diletta Leotta, naufragata ad un passo dalle nozze sembrerebbe a causa di divergenze caratteriali. E dunque chi è questa ragazza che, in una foto che sta facendo il giro del web, appare di schiena molto vicina all’attore turco? Si tratta di una splendida ragazza mora, con un fisico da urlo, che sembra avere una certa confidenza con Yaman, ma lui al momento non conferma nulla e si trincera dietro al suo silenzio social.