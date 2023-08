Can Yaman rimproverato da Francesca Chillemi, il Video inedito scatena il caos

Gossip TV

Can Yaman bacchettato da Francesca Chillemi sul set di Viola come il Mare 2. Ecco il video inedito che ha scatenato i fan del divo turco.

Cosa succede tra Can Yaman e Francesca Chillemi? I due protagonisti di Viola come il Mare, dopo una lunga distanza dovuta anche agli impegni del divo turco sul set della nuova serie tv in Ungheria, si sono incontrati per le riprese della seconda stagione. In un video inedito condiviso dall’account Mediaset, tuttavia, quello che dovrebbe essere uno scherzo tra i due attori appare proprio come una piccola vendetta da parte di Chillemi.

Can Yaman messo alle strette da Francesca Chillemi

I fan di Can Yaman e della fiction Viola come il Mare possono tirare un sospiro di sollievo. L’attore turco più amato di sempre è tornato ufficialmente a vestire i panni dell’ispettore capo Francesco Demir nella seconda stagione della fiction, targata Lux Vide. Dopo il successo della prima stagione della serie tv che lo vede protagonista insieme a Francesca Chillemi, Yaman si è ritirato per sei lunghi mesi per girare El Turco, presto disponibile sulla piattaforma streaming Disney +.

Ben prima di partire per la nuova e totalizzante avventura, che l’ha visto alla prese con un cast internazionale e un copione interamente scritto in lungai inglese, Yaman ha iniziato a prendere le distanze da Francesca nonostante tra loro regnasse una bellissima alchimia. Non è chiaro cosa sia successo tra i due attori e, per non voler pensar male come molti sostengono, si potrebbe ipotizzare che Can - vendendo i loro nomi associati come nella più romantica delle storie d’amore - abbia voluto mettere pubblicamente in chiaro che non si sarebbe mai messo in mezzo ad un rapporto già esistente (Chillemi è impegnata con Stefano Rosso dal quale ha avuto anche una figlia). Ma sarà veramente così o c’è ben altro?

Un video pubblicato dall’account Instagram ufficiale Mediaset ci mostra Can e Francesca durante il primo giorno di riprese. I due attori ci hanno abituato a scherzosi battibecchi ma, questa volta, sembra che tra loro vi sia una fortissima tensione tanto che quando Chillemi riprende scherzosamente il collega, lui si rabbuia e cerca l’appoggio del collega Giovanni Nasti. Il video ha lasciato tutti un po’ perplessi, dal momento che Chillemi e Yaman continuano a non far parola di quanto accaduto tra loro lo scorso anno. Voi cosa ne pensate?