Can Yaman, le Fan lo vogliono nella lista ''The 100 Most Handsome Faces of 2024'': cosa succede

Gossip TV

Le fan di Can Yaman sono decise a far vincere l’attore turco, inserendolo in massa nella lista “The 100 Most Handsome Faces of 2024”, ecco di cosa si tratta.

Can Yaman è impegnato sul set di Sandokan e si tiene ben lontano dal mondo dei social, avendo scelto di disattivare temporaneamente il suo account Instagram. Le fan dei divo turco, tuttavia, non riposano mai e ora si sono messe in testa di inserirlo nella lista “The 100 Most Handsome Faces of 2024”, ovvero tra le cento facce più belle di questo anno. Ecco cosa succede.

Can Yaman si tiene lontano dai social

Da quando ha deciso di disattivare improvvisamente il suo account Instagram, Can Yaman è diventato oggetto di una caccia all’uomo. Tutti vogliono scoprire cosa sta accadendo all’atto turco, protagonista della nuova serie tv Sandokan, che si trova in Calabria insieme al resto del cast per ultimare le riprese in attesa della messa in onda su Rai 1. Yaman ha ottenuto un effetto contrario a quello sperato se il suo intento era quello di allontanarsi dai social, calmare l’attesa frenetica per il suo nuovo progetto e chiedere una pausa al suo chiassoso e amorevole fandom.

Ecco infatti che spunta un video di Can mentre si scatena in pista, durante una festa in spiaggia organizzata dai colleghi di Sandokan, ma anche altre foto e brevi video che circolano su X e che testimoniano che l’attore è in splendida forma, concentrato sul lavoro senza perdere il sorriso. Nulla da preoccuparsi dunque, Yaman tornerà su Instagram appena lo riterrà opportuno, per ora ha bisogno di concentrazione. Nel frattempo, proprio sul noto social di Elon Musk, le ammiratrici di Yaman hanno deciso di tentare il tutto per tutto affinché l’attore sia inserito in una delle liste più ambite del momento ovvero “The 100 Most Handsome Faces of 2024”. Ecco cosa sta succedendo.

Can Yaman nella lista “The 100 Most Handsome Faces of 2024”

Mentre si trova in Calabria, lontano dal mondo dei social e concentrato sul ruolo della leggendaria Tigre della Malesia nella nuova produzione di Sandokan targata Lux Vide, Can Yaman torna in trend su X. Le fan dell’attore turco, forse anche sentendone la mancanza a causa del suo profilo Instagram disattivato, hanno deciso di votarlo in massa a affinché figuri nella lista “The 100 Most Handsome Faces of 2024” della pagina social TC Candler. Tantissime utenti da tutto il mondo propongono proprio Yaman tra le facce più belle dell’ultimo anno, ed è innegabile che abbiano buon gusto dato che l’attore turco è a dir poco tra gli interpreti più affascinanti in circolazione.

Nel frattempo, mentre sembra che la vittoria di Can potrebbe essere schiacciante e potrebbe raggiungere la vetta di questa classifica virtuale, Mediaset acquista la prima soap dell’attore ovvero Amore Testardo. Non è ancora chiaro quando i vertici del Biscione abbiano intenzione di mandarla in onda, ma le fan non vedono l’ora di trovarla nella programmazione settimanale dei palinsesti, pronte a godersi la prima fatica lavorativa del loro amatissimo Can.