Can Yaman riceve una sorpresa assurda, l’attore turco ha un nuovo progetto in ballo!

Can Yaman ha un’ottima scusa per tornare in Italia: la seconda stagione di Viola come il Mare. Ecco lo spoiler sull’attore turco.

Can Yaman è volato a Budapest per le riprese della sua nuova serie tv, ma c’è un’altra sorpresa pronta ad attenderlo. Il divo turco è molto felice per il risultato di Viola come il Mare e la sceneggiatrice della serie tv, presto in onda su Canale 5, conferma che ci sarà una seconda stagione.

Can Yaman che sorpresa, la sua fiction rinnovata!

Viola come il Mare debutterà, in prima serata su Canale 5, il prossimo 30 settembre 2022 e le fan di Can Yaman non stanno nella pelle. L’attore ha ribadito più volte di essere molto felice per il risultato ottenuto sul set, dove ha recitato la fianco di Francesca Chillemi, recitando per la prima volta in italiano con una dizione invidiabile. Yaman ha salutato commosso l’Italia, dopo aver promosso la fiction al Festival del Cinema di Venezia, volando a Budapest dove risiederà per i prossimi sei mesi.

Qui, infatti, Yaman sarà protagonista sul set della serie tv El Turco, produzione di Dinsey +, e dovrà vedersela con un copione totalmente in inglese e con un cast internazionale. Insomma, per Yaman è decisamente un momento d’oro per quanto riguarda la sua carriera, dal momento che l’attore turco sarà anche protagonista del remake di Sandokan al fianco di Luca Argentero, nei panni di Yanez. Ma le novità non sono finite: Elena Bucaccio, sceneggiatrice di Viola come il Mare, ha confermato alla rivista Dreamers la seconda stagione della fiction prodotta da Lux Vide.

“Assolutamente sì. È un progetto fatto per andare avanti negli anni. Viola e Demir sono due personaggi pieni di storie da raccontare. Speriamo che il pubblico li ami come li amiamo noi e che ci dia la possibilità di stare insieme per tantissimo tempo”.

La serie tv non ha ancora debuttato su Mediaset ma è già un successo e si prevedono ascolti stellari per le avventure di Viola Vitale e Francesco Demir, tanto da prevedere in modo preventivo la seconda stagione di Viola come il Mare.