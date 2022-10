Can Yaman pubblica un nuovo scatto ad alto tasso erotico dal set de El Turco

Gossip TV

Can Yaman sa come catalizzare l’attenzione del popolo di Instagram. Lo scatto dal set de El Turco fa mancare il fiato.

Can Yaman ha riattivato il suo profilo Instagram e, forse per farsi perdonare dalle fan per la sua sparizione improvvisa o forse per creare ancora più interesse attorno alla nuova serie tv El Turco, pubblica uno scatto che lo mostra come una divinità greca.

Can Yaman, lo scatto da dietro fa scalpore

Can Yaman si trova a Budapest dove soggiornerà per circa sei mesi, il tempo necessario per le riprese de El Turco, la nuova serie targata Dinsey +. Qui, Can interpreterà Balaban, un guerriero giunto alle porte di Vienna durante lo storico assedio, ferito quasi mortalmente e protetto da un piccolo villaggio cristiano nel Nord Italia. La trama de El Turco è accattivante e storica e porterà Yaman a confrontarsi non solo con un nuovo spessore del suo personaggio, ma anche con un copione interamente in inglese, cosa che ha inizialmente intimorito l’attore turco.

Can, tuttavia, non è solito arrendersi e non l’ha fatto neppure questa volta, studiando dizione e cercando di ambientarsi il più possibile sul set e con i nuovi colleghi. Qualche giorno fa, i fan si sono allarmati vedendo sparire da Instagram l’account ufficiale del divo turco, senza ricevere alcuna spiegazione in merito. Can è tornato su Instagram con uno scatto audace, presentandosi nelle nuove vesti per la serie tv a cui sta lavorando, poi ha deciso di fare un nuovo regalo alle sue sostenitrici online, pubblicando una foto che ritrae la sua maestosa schiena.

Uno scatto ad alto tasso erotico che ha infiammato le fan, felici di vedere che gli sforzi in palestra hanno ripagato il loro beniamino, tornano anche a sfoggiare un taglio di capelli lungo e indomito, che ricorda quello dell’amatissimo Can Divit in Daydreamer. Nel frattempo, leggero calo di ascolti per Viola come il Mare, dopo lo share stellare delle prime due puntate: si tratta di un caso oppure i telespettatori non stanno gradendo la storia di Viola Vitale e Francesco Demir?