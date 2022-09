Can Yaman protagonista di un nuovo spot: l’attore infiamma le fan!

Gossip TV

Can Yaman, protagonista del nuovo spot De Cecco, infiamma le fan con papillon e codino.

Can Yaman è il protagonista del nuovo spot De Cecco, insieme alla bellissima Claudia Gerini. L’attore turco è più affascinante che mai e le fan dell’attore si infiammano.

Can Yaman sensuale nel nuovo spot De Cecco

Can Yaman ha dato il suo commosso arrivederci all’Italia, lasciando la sua casa romana per ben sei mesi e trasferendosi a Budapest. Qui, Yaman dovrà lavorare duramente sul set di El Turco, la nuova serie tv targata Disney + che lo vedrei protagonista, con un copione interamente in inglese e un cast internazionale. Trattandosi di una serie televisiva storica, Yaman dovrà cimentarsi con l’equitazione - e per questo è già volato sul set per conoscere il suo fedele destriero - e con il tiro all’arco.

Can non vede l’ora di gettarsi a capofitto in questa nuova esperienza, dopo aver dato il suo meglio per Viola come il Mare, fiction che lo vede nei panni dell'ispettore capo Francesco Demir al fianco della collega Francesca Chillemi, in partenza il 30 settembre 2022 in prima serata su Canale 5. Prima di lasciare il Bel Paese, Can ha voluto fare un ultimo regalo alle sue fan, prendendo parte al nuovo spot della De Cecco insieme all’attrice Claudia Gerini.

Il divo turco attraversa le strade principali di Roma a bordo di un monopattino elettrico, mezzo di trasporto sempre più diffuso, con i capelli selvaggi al vento e la camicia che lascia intravedere i suoi scultorei addominali. Giunto sotto casa della Gerini, la quale nel frattempo ha preparato un gustoso piatto di pasta De Cecco, Can indossa un elegante papillon e doma la sua massa di capelli con un perfetto chignon, pronto per la più elegante delle cene. Lo spot è piaciuto moltissimo alle fan, soprattutto perché mostra Yaman nelle due versioni a cui ci ha abituato negli anni e che lo hanno reso un vero e proprio sex symbol.