Can Yaman pronto a tornare sul set di Viola come il Mare: c’è la conferma

Can Yaman, dopo aver completato le riprese de El Turco, tornerà in Italia per la seconda stagione di Viola come il Mare.

Can Yaman si trova impegno sul set de El Turco nel ruolo di Balaban Agha, ma sembra che a breve dovrà tornare davanti le telecamere in Italia, per la seconda stagione di Viola come il Mare. Ecco la conferma del progetto e dell’impegno dell’attore turco.

Can Yaman pronto a tornare nei panni di Francesco Demir

Divo turco del momento, lanciato dalle soap che lo hanno reso celebre per la sua bellezza e la sua intensità, Can Yaman è diventato uno degli attori più amati del momento e gode dell’affetto di milioni di fan, pronti a sostenerlo sempre e comunque nei nuovi progetti. Yaman è a Budapest, dove si tratterrà per circa sei mesi, per girare la serie tv El Turco insieme alla co-protagonista Greta Ferro. Can impersonerà Balaban Agh, un guerriero ottomano scappato durante l’assedio di Vienna e rifugiatosi nel Nord Italia, dove la sua vita cambierà per sempre.

Nel frattempo, i fan di Yaman vogliono conferme sulla seconda stagione di Viola come il Mare, la fiction targata Lux Vide e andata in onda in prima serata su Canale 5 questo autunno, con il turco e la bella Francesca Chillemi. Nelle ultime settimane si è parlato di una brutta discussione tra i due, ma nessuno ha voluto smentire o fornire la propria versione dei fatti, lasciando tutti col dubbio: a causa dello scontro tra i due attori la seconda stagione di Viola come il Mare salterà?

A rispondere è Luca Bernabei, a capo della Lux Vide, che ha confermato che la seconda stagione della fiction si farà e che tornerà sul piccolo schermo il prossimo anno. Yaman, dunque, tornerà a vestire i panni di Francesco Demir e chissà che, per l’occasione, non riveli cosa è successo davvero con la collega Chillemi.