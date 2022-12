Can Yaman è Balaban ne El Turco: tutte le curiosità sul suo personaggio

Gossip TV

Can Yaman si cala nel ruolo di Balaban Agha sul set de El Turco. Ecco tutte le curiosità sul personaggio della sua nuova serie tv.

Can Yaman, dopo una piccola pausa dal set dovuta all’esigenza di raccogliere pensieri e ispirazione, è tornato ad interpretare Balaban Agha per la nuova serie tv Disney +, adattamento del romanzo El Turco dello scrittore e storico Orhan Yeniaras. Scopriamo qualcosa di più sul personaggio.

Can Yaman è Balaban Agha, tutti i dettagli

Dopo aver messo alla prova sé stesso con Viola come il Mare, dove interpreta Francesco Demir e dove recita completamente in italiano al fianco di Francesca Chillemi, Can Yaman ha accettato una nuova sfida, questa volta targata Disney +. La nota piattaforma streaming internazionale, infatti, è sbarcata anche in Turchia e ha deciso di inaugurare questo avvenimento con una serie di produzioni originali con alcuni degli attori più amati del Paese, tra cui figura Can Yaman. Lui, il divo turco per eccellenza negli ultimi anni, sarà il protagonista de El Turco al fianco di Greta Ferro, la quale ha fatto un drastico cambio di look per questa occasione.

Il copione è in inglese ma il testo è tratto dall’omonimo romanzo di Orhan Yeniaras, uno scritto e storico che ha ambientato il suo racconto durante l’assedio di Vienna da parte dei soldati dell'Impero Ottomano inviati dal re Mehmed IV. In questo nuovo progetto, Yaman sarà il generale Balaban Agha, un combattente ottomano che crede fermamente nel suo credo e nella missione che gli è stata affidata dal suo sovrano sino a quando, ferito e stanco per la battaglia, non troverà rifugio a Moena ovvero un piccolo paesino del Nord Italia, che lo accoglierà rimettendo in discussione tutte le sue credenze.

Narra la storia che Balaban, dopo essersi definitivamente ambientato a Moena - dove ancora oggi si trova una statua in suo onore - guidò una rivolta contro i signorotti locali, che stavano rendendo il popolo sempre più povero e oppresso con le loro estorsioni di denaro. Insomma, Can avrà un ruolo complesso e molto profondo da recitare sul set de El Turco, ma sembra essere pronto a farsi carico di questo peso emotivo e di questo personaggio fuori dal comune, che mischia storia e narrazione fantastica al suo interno. E Yaman sembra essere anche perfetto, almeno secondo il regista Ay Yapım che lo ha voluto per forza nel suo cast, anche a livello fisico: muscoli scolpiti, lunghi capelli ribelli e quello sguardo capace di sciogliere, Can è il perfetto Balaban Agha e speriamo che anche i telespettatori la penseranno così.