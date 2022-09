Can Yaman presente nella prima puntata di Amici: ecco il suo ruolo

Gossip TV

Can Yaman ha preso parte alle registrazioni della prima puntata di Amici, e ha svolto un ruolo importantissimo.

Can Yaman è tornato a Roma prima di dedicarsi alle riprese della sua nuova serie televisiva, per un motivo molto importante. L’attore turco è stato ospite della prima registrazione della nuova edizione di Amici, con un ruolo di spicco.

Can Yaman ospite della prima puntata di Amici

Can Yaman sta per debuttare su Canale 5 con la serie televisiva Viola come il Mare, fiction prodotta da Lux Vide che lo vede al fianco di Francesca Chillemi. L’attore turco è molto emozionato per questo, ansiosi di scoprire la reazione del pubblico nel vederlo recitare completamente in italiano. Dopo aver presentato la serie tv al settantanovesimo Festival del Cinema di Venezia, Can è tornato sul set della nuova produzione Dinsey +, ovvero El Turco, che lo vedrei protagonista di una serie tv storica con molte star internazionali.

Le riprese si terranno a Budapest e per questo ruolo Can ha dovuto imparare una nuova disciplina, nobile e molto antica. Yaman, fatta la sua apparizione a Monza per il Gran Premio d’Italia ospite della scuderia Mercedesz, è tornato a Roma prima di partire nuovamente così da iniziare le riprese del progetto El Turco. Nella Capitale, l’attore è stato ospite della prima puntata della nuova edizione di Amici.

Stando alle Anticipazioni sulla prima registrazione, infatti, Yaman ha avuto un ruolo principale potendo assegnare ben quattro maglie ai nuovi alunni della classe più famosa d’Italia. Stesso onore è toccato anche ad Alessia Marcuzzi, voluta da Maria De Filippi in studio per le assegnazioni. Can si è certamente molto divertito ad impersonare il ruolo di critico, ritrovando anche la presentatrice con la quale ha collaborato più volte, come ospite di C’è Posta per Te. Ma Amici non è l'unico programma Mediaset dove vedremo l'attore: Silvia Toffani ha annunciato la presenza di Yaman nello studio di Verissimo per una nuova ed emozionante intervista.

