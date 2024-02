Can Yaman per San Valentino organizza una sorpresa speciale, ecco di cosa si tratta

Gossip TV

Can Yaman sta facendo innamorare la Spagna e tutte le sue fan grazie al nuovo progetto di beneficienza, per San Valentino è l’amore in tutte le sue forme a trionfare.

Can Yaman si trova ancora in Spagna per il suo nuovo progetto solidale con l’associazione Can Yaman for Children. Indossando look monocromatici che lo fanno sembrare un vero modello, l’attore turco si reca nel reparto pediatrico e festeggia così San Valentino.

Can Yaman, la sua missione procede a gonfie vele!

Mentre continua la lunga e difficile preparazione per Sandokan, dove sarà la leggendaria Tigre della Malesia al fianco di Luca Argentero nei panni di Yanez, Can Yaman si prende qualche giorno per dedicarsi alla sua associazione benefica Can Yaman for Children, questa volta in Spagna dove è stato acclamato da una folla di fan. L’attore turco tiene molto a questa parte della sua vita, volendo aiutare chi ne ha più bisogno, in particolare dunque i bambini dei reparti pediatrici che sono dei veri e propri eroi in carne e ossa. In occasione di San Valentino, mentre tutti su Instagram mostrando scatti di coppia e romantiche cene a lume di candele, Can corre a visitare i piccoli pazienti e lo fa portando con sé tanta allegria e la giusta carica per affrontare le cure.

“Oggi vogliamo celebrare l’amore in ogni sua forma. Questo video racconta il sentimento più puro e profondo del mondo attraverso gli occhi della Can Yaman for Children, dopo la recente visita all’Hospital Universitario Valle Hebron. Un dono che vogliamo fare a tutti raccontando la passione che impiegano i medici per cercare di garantire un futuro ai bimbi in difficoltà, la forza che sostiene iri che accompagnano i loro piccoli eroi in battaglia, la solidarietà delle persone che si prodigano per aiutare coloro che ne hanno bisogno. Infiniti atti d’amore che ci arricchiscono e ci consentono di portare avanti i nostri progetti con coraggio. Continuiamo a credere nel bene. Continuiamo a rimanere uniti, affinché questo sia un mondo migliore”.

Queste le bellissime parole che accompagnano un video in cui Can si mostra nel reparto, con la gioia negli occhi di chi può contribuire in qualche modo a migliorare la situazione dei bambini che vi sono ricoverati. Yaman ha veramente un cuore d’oro ed è per questo, oltre che per il suo fascino innegabile, che è così apprezzato dalle fan di tutto il mondo.