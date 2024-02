Can Yaman acclamato in Spagna da una folla di Fan, cosa succede?

Gossip TV

Can Yaman vola a Barcellona, in Spagna, per un nuovo appuntamento con il suo Tour a favore dell’associazione benefica Can Yaman for Children.

Can Yaman mantiene sempre le sue promesse e, dopo aver mostrato alle sue numerose fan su Instagram - ben 10 milioni e mezzo - come si sta impegnando per essere perfettamente in forma nelle vesti della Tigre della Malesia in Sandokan, è tornato a testimoniare i suoi viaggi in Europa per gli eventi dell’associazione Can Yaman for Childern. Ecco come è stato accolto il divo turco a Barcellona e come ha commentato sui social.

Can Yaman, bagno di folla in Spagna: ecco perché

Si prospetta un anno carico di emozioni lavorative personali per Can Yaman. Il divo turco più amato di sempre ha terminato le riprese di Viola come il Mare 2, e tornerà presto in prima serata su Canale 5 nei panni dell’affascinante capo ispettore Francesco Demir, ma non è finita di certo qui. Dopo tanto parlare, congetture e anticipazioni, Yaman è pronto per calarsi nei panni della Tigre della Malesia, il leggendario personaggio creato dalla penna di Emilio Salgari, nel remake della serie televisiva Sandokan che negli anni Settanta rese celebre Kabir Bedi. Il progetto sembrava aver subito una brusca battuta d’arresto a causa degli impegni dei protagonisti, compresi quelli di Luca Argentero alle prese con la terza stagione di Doc prima di impersonare il fedele Yanez.

Invece, a sorprese, Can ha iniziato a parlare di Sandokan e ha svelato di aver perso 10 chili in 30 giorni con una dieta speciale e un allenamento molto duro, sentendosi tuttavia insolitamente bene e leggero nella sua nuova pelle, pur avendo nostalgia di qualche piatto ipercalorico. Mentre continua a prepararsi per il primo ciak della sua nuova serie televisiva, Yaman continua parallelamente a portare avanti anche i suoi progetti benefici con l’associazione Can Yaman for Children, volando per l’Europa per incantare fan e raccogliere fondi a favore dei piccoli pazienti dei reparti ospedalieri. Questa volta, Can si è recato a Barcellona, venendo investito dall’entusiasmo della fan spagnole.

“Barcellona è in fiamme, è stato come un concerto senza dover cantare. Condividerò nei giorni successivi tutti i momenti emozionanti del mio breve ma intenso periodo in Spagna, tutti i calorosi abbracci e i momenti toccanti della nostra visita in ospedale il giorno successivo al mattino. Grazie per avermi soffocato con questo calore familiare e per aver sostenuto la nostra beneficenza che è anche la vostra carità”. Questo il commento di Yaman su Instagram, dove ha pubblicato le foto dell’evento e i video dell’incontro con le fan, dichiarando di voler poi condividere ancora altri momenti della serata speciale che ha vissuto in Spagna. Nel frattempo, tutti si congratulano per il suo impegno sociale e civile, per il quale spende tutto il suo tempo libero.