Can Yaman pensieroso in Turchia, Francesca Chillemi intanto torna sul set di Viola come il Mare 2

In Turchia, Can Yaman si scatta dei selfie che fanno riflettere mentre Francesca Chillemi annuncia di aver ripreso a lavorare a Viola come il Mare 2.

Pensieroso e bellissimo, Can Yaman si mostra in alcuni nuovi scatti su Instagram e allarma le sue fan. Mentre Francesca Chillemi annuncia di star tornando a lavoro sul set di Viola come il Mare 2, l’affascinante attore è in Turchia per un lutto familiare e sembra essere decisamente molto riflessivo. Cosa succede?

Can Yaman in Turchia ma qualcosa non torna, che succede?

A causa di un lutto, dopo aver trascorso qualche giorno di relax in Sardegna per prepararsi ad affrontare il set della seconda stagione di Viola come il Mare, Can Yaman è volato in Turchia. Qui il divo turco si è immortalato in uno scatto insieme ai genitori Gulten e Guven che, sebbene legalmente separati da tanti anni, sono sempre pronti a fare famiglia quando si tratta di qualcosa di importante e, soprattutto, del benessere dell’adorato figlio unico. Yaman si è trattenuto qualche giorno a Istanbul, sua città natale, per ricaricare le energie e incontrare vecchi amici.

Nelle ultime ore, tuttavia, l’attore ha pubblicato due scatti che lo mostrano decisamente troppo pensieroso. Le fan si sono immediatamente allarmate, soprattuto perché nelle stesse ore Francesca Chillemi ha fatto sapere di aver messo fine alla sua bellissima vacanza in Sicilia per tornare a Roma, dove è pronta a calarsi nei panni di Viola Vitale. L’ultima volta che Yaman si è mostrato così pensieroso è stato quando, ospite in Ungheria per prendere parte alla serie tv El Turco, ha avuto non poche difficoltà ad affrontare il ruolo di Balaban Hasan e la pesantezza di ritmi serrati per concludere le riprese. Che Can si trovi in uno stato d’animo simile quello di circa sei mesi fa?

L’attore turco ha confermato di voler riprendere il ruolo di Francesco Demir dopo tante polemiche, dal momento che sembrava volersi inizialmente distaccare dal progetto Lux Vide dopo la messa in onda del grande finale della prima stagione. Nonostante i pettegolezzi, Yaman è di nuovo sul set ma non sembra più esserci la stessa complicità con Francesca Chillemi, che solo fino allo scorso anno era una delle persone che maggiormente gli era stato vicino, soprattutto nell’affrontare un copione per la prima volta interamente in italiano. Yaman glissa sulle domande dei fan, al momento, e si gode le ultime ore in Turchia prima di tornare e prendere una decisione definitiva.