Can Yaman, ottime notizie per le Fan: arriva in libreria, tutte pronte ad acquistarlo!

Gossip TV

Can Yaman è il protagonista de El Turco e a breve potremmo scoprire la storia con la traduzione in italiano dell'omonimo libro di Orhan Yeniaras.

Ottime notizie per tutte le più accanite fan di Can Yaman. Il divo turco sarà il protagonista, intrigante e forte, della nuova serie tv El Turco targata Disney +. A novembre, nelle librerie di tutta Italia, sarà finalmente possibile acquistare l’omonimo romanzo di Orhan Yeniaras anche in lingua italiana così da scoprire tutti i segreti sul nuovo progetto di Can.

Ecco i dettagli. Can Yaman festeggia, grazie a lui Orhan Yeniaras tradotto in italiano

Non è un segreto che mondo letterario e cinematografia e televisione siano talvolta indispensabili l’uno all’altro. È il caso della serie tv El Turco, nuovo progetto della piattaforma digitale streaming Disney +, che ha scelto come protagonista Can Yaman per portare sul piccolo schermo Balaban Hasan ovvero il protagonista dell’omonimo romanzo di Orhan Yeniaras. Romanzo che, proprio grazie a questo progetto davanti alle cineprese, è diventato oggetto di richiesta costante da parte delle lettrici, in particolare delle fan di Yaman che vogliono sapere tutti i dettagli prima del debutto.

Mentre Yaman svela la data di rilascio ufficiale de El Turco, dove reciterà per la prima volta completamente in inglese con un cast internazionale e al fianco di Greta Ferro, sembra che per le accanite lettrici vi sia una buona notizia. Attualmente il romanzo di Orhan Yeniaras, che parla del secondo assedio a Vienna e del condottiero ottomano che trovo rifugio in Moena dove ancora oggi è ricordato dalle leggende locali, è disponibile in lingua turca ma da novembre sarà tradotto anche in italiano. A darne annuncio è la casa editrice Altano che ha fatto sapere a tutti coloro che vogliono acquistare una copia del romanzo, che da novembre sarà ufficialmente disponibile nella nostra lingua, quasi in contemporanea con l’arrivo della serie tv a cui si ispira su Disney +.

Mentre le fan di Can non vedono l’ora di scoprire tutte le eroiche gesta di Balaban, l’attore turco si trova impegnato sul set della seconda stagione di Viola come il Mare. Sembra che tra lui e Francesca Chillemi vi sia qualche contrasto, a giudicare soprattutto da come l’attore eviti a tutti i costi di postare su Instagram foto e video con la collega siciliana. Secondo le fan, tuttavia, non sarebbe successo poi molto tra i due e anzi, sarebbe proprio Chillemi a non voler mettere a tacere le chiacchiere per far parlare di sé anche nei salotti dedicati al gossip. Un’accusa davvero crudele!