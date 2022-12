Can Yaman, nuovo grande traguardo: l’attore turco non può crederci

Gossip TV

Can Yaman è l’attore televisivo più ricercato su Instagram nel 2022. Nuovo importante traguardo che testimonia la fama del divo turco.

Can Yaman ha raggiunto un nuovo, importante, traguardo che testimonia quanto il pubblico lo stimi e sia interessato alla sua vita privata. Secondo la classifica che Instagram ha pubblicato prima di festeggiare il nuovo anno, il divo turco è l’attore televisivo più ricercato sulla nota piattaforma social nel 2022.

Can Yaman è l’attore televisivo più ricercato del 2022

La fama di Can Yaman ha raggiunto l’Europa, e soprattutto l’Italia che è il Paese che più di tutti ha accolto il divo turco dopo il successo delle sue soap Bitter Sweet, Daydreamer e Mr Wrong. Le fan di Can sono tantissime, sempre pronte a sostenerlo nelle sue nuove avventure, come quella che lo ha visto protagonista di Viola come il Mare nei panni di Francesco Demir, al fianco della bellissima Francesca Chillemi. In questo progetto, l’attore si è calato nei panni di un uomo giusto ma pieno di tenebre, recitando per la prima volta completamente in italiano dopo lunghi mesi di studio matto e disperatissimo.

Proprio grazie al suo impegno e alla pubblicità che Can e Francesca hanno fatto alla loro fiction, targata Lux Vide, il divo turco è l’attore televisivo più ricercato su Instagram nel 2022. A stabilirlo è la classifica stilata dalla nota piattaforma streaming che, controllando gli hashtag più ricercati, ha eletto Can e Chillemi i più amati di questo anno, seguiti da Sonia Bruganelli ovvero l’opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Nel frattempo, Yaman si trova ancora a Budapest per le riprese de El Turco, la nuova serie tv che andrà in onda su Disney + e che verrà l’attore nei panni del soldato ottomano Balaban Agha. Durante le riprese, Yaman ha vissuto un momento difficile e ha preferito allontanarsi per qualche giorno, volando dalla madre in Turchia e poi a Roma, dove è stato ospite delle nuove registrazioni di C’è Posta per Te, da gennaio in onda in prima serata su Canale 5.