Can Yaman, nuove foto dal set di Sandokan: fan in attesa di nuove Anticipazioni

Can Yaman è la Tigre della Malesia nel nuovo Sandokan. Ecco nuove foto dal set della serie tv che sarà distribuita a livello internazionale, in onda in Italia su Rai 1, con Alessandro Preziosi, Ed Westwick e l'esordiente Alanah Bloor

Grande attesa per il nuovo Sadokan. Dopo quattro mesi di riprese, un budget enorme, set allestiti per ricreare la magia esotica del ciclo narrativo dei romanzi di Emilio Salgari da cui la serie tv è tratta, non resta che attendere il grande lavoro di post produzione prima dell’approdo su Rai 1. Nel frattempo ecco nuove foto dal set che mostrano il protagonista Can Yaman, il divo turco più amato di sempre che si è calato nei panni della Tigre della Malesia.

Can Yaman è Sandokan e le fan sono pronte a sostenerlo

Il progetto del nuovo Sandokan, non un remake dell’omonima serie tv degli anni Settanta con Kabir Bedi come ci tiene a sottolineare il regista Jan Maria Michelini, è stato annunciato circa quattro anni fa, esattamente quando Can Yaman ha deciso di lasciare la Turchia dopo lo straordinario successo delle sue soap per trasferirsi in Italia. L’attore turco più amato di sempre ha dovuto attendere a lungo per potersi calare nei panni della leggendaria Tigre della Malesia ma la sua attesa è stata ripagata. Can ha subito un forte dimagrimento - parliamo di oltre dieci chili in un mese - poi ha preso lezioni di lotta a copro libero, spada, danza, equitazione per non parlare delle lezioni di dizione in lingua inglese.

Insomma, l’attore turco si è impegnato tantissimo per calarsi nella parte e il regista ha spiegato perché è stato scelto proprio lui per impersonare il protagonista del ciclo narrativo di Emilio Salgari, da cui è tratta la serie tv che approderà su Rai 1. Dopo quattro lunghi mesi di riprese in giro per l’Italia, con set allestiti alla perfezione e tantissimi addetti ai lavori pronti a mettercela tutti per arrivare al risultato sperato, è tempo della lunga fase della post-produzione prima dell’arrivo di Sandokan sul piccolo schermo, con una distribuzione a livello internazionale anche grazie all’eco mediatica raggiunta con questo progetto, che comprende volti da tutto il mondo come l’attore italiano Alessandro Preziosi nei panni di Yanez de Gomera, poi l’esordiente Alanah Bloor che presta il volto a Lady Marianne ma anche Ed Westwick, star di Gossip Girl, nei panni di Lord Brooke. Le fan di Yaman sono in attesa di poter osservare il loro attore preferito sul piccolo schermo nei panni di Sandokan, pronte a sostenerlo sempre e comunque.

Sandokan, nuove foto dal set della serie tv con Can Yaman

Come detto in precedenza, mancano ancora diversi mesi prima dell’approdo di Sandokan su Rai 1 e della distribuzione della serie tv a livello internazionale. Dopo lunghi mesi di riprese, infatti, ora tocca alla fase di post-produzione che non sarà semplice e neppure veloce, dato che gli effetti speciali saranno tanti e sensazionali, così come la colonna sonora e tutto ciò che verrà inserito dopo le riprese. Can Yaman è molto emozionato all’idea che il pubblico possa scoprire la sua interpretazione di Sandokan, soprattutto le fan che lo hanno sostenuto tantissimo durante questo anno di preparazione alla parte.

Mentre Yaman è assente ad un evento importante a causa della febbre, lasciando l’amaro in bocca alle sue sostenitrici che, da quando ha deciso di chiudere la pagina Instagram, sperano sempre in qualche evento pubblico per rivederlo, ecco che spuntano diversi servizi che mostrano il set di Sandokan. Su Instagram, infatti, si trovano diversi scatti dal set e Can è assolutamente una visione paradisiaca con la matita nera sotto gli occhi, i capelli selvaggi e gli abiti rossi di cotone che caratterizzano il suo protagonista. Bellissimi anche Yaman e Alanah Bloor che sembrano aver trovato una piacevole intesa durante le riprese, evitando per una volta lo scandalo dato che Can è spesso accusato di avere flirt con le sue co-protagoniste. Si mormora, invece, che gli animi siano tesi con Ed Westwick a causa di alcuni scontri durante le riprese, ma nessuno dei due attori ha mai voluto confermare.