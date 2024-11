Can Yaman assente al Vanity Fair Stories per motivi di salute: ecco come sta oggi l'attore turco

Gossip TV

Can Yaman era atteso al Vanity Fair Stories per parlare delle nuove serie che lo vedranno protagonista: Sandokan e El Turco. Ma a causa di problemi di salute, l'attore turco non ha potuto presenziare. Ecco cosa è successo e come sta oggi!

Can Yaman era uno degli ospiti più attesi al Vanity Fair Stories, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, sabato, 23 novembre, dove avrebbe dovuto presentare Sandokan, la serie tv di Rai 1 prodotta da Lux Vide e Rai Fiction. L'attore turco, purtroppo, non ha potuto partecipare all'evento per motivi di salute. Ma ha voluto salutare i fan con un messaggio, svelando loro il perché della sua assenza.

Can Yaman ospite al Vanity Fair Stories: l'attore costretto a cancellare la sua partecipazione

Can Yaman sarebbe dovuto essere ospite al Vanity Fair Stories sabato 23 novembre, ma il talk organizzato per l'attore turco è stato annullato all'ultimo minuto a causa di problemi di salute dell'attore turco. In quell'occasione, Can Yaman avrebbe dovuto raccontare ai fan che si erano riuniti per l'evento per approfondire i suoi prossimi progetti, tra cui la serie tv Sandokan, di cui sarà protagonista insieme a un cast di stelle del cinema italiano, come Alessadro Preziosi, e internazionale.

Il Vanity Fair Stories, che si è svolto all'interno del Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano, ha ospitato diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, tutti pronti a raccontare al pubblico le loro esperienze e storie. Can Yaman era molto atteso, ma con un comunicato condiviso dai canali ufficiali dell'evento l'attore turco ha dovuto infrangere le speranze dei fan che speravano di incontrarlo.

Can Yaman sarà protagonista di Sandokan e della serie tv prodotta da Disney + El Turco: entrambe arriveranno prossimamente in tv e i fan non vedono l'ora di scoprire in che modo l'attore turco si sarà calato nei ruoli che gli sono stati affidati.

Can Yaman assente al Vanity Fair Stories per motivi di salute: ecco cosa ha rivelato l'attore turco

L'assenza di Can Yaman al Vanity Fair Stories è stata comunicata dallo stesso attore, che ha affidato ai canali ufficiali dell'evento un messaggio per i suoi numerosi fan. L'attore turco si è scusato con il pubblico che sperava di incontrarlo e ha comunicato che non ha potuto presenziare all'evento a causa di problemi di salute. Can Yaman è stato infatti colpito da una forte febbre che gli ha impedito di partecipare al talk di sabato 23 novembre. L

'attore turco si è detto dispiaciutissimo per non aver potuto adempiere al suo impegno e aver deluso i fan, ma una "febbre molto alta" lo ha trattenuto e per il suo bene è stato necessario annullare l'evento: "Purtroppo a causa di una improvvisa influenza sopraggiunta con febbre molto alta, non potrò partecipare al talk di oggi. Sono mesi che prepariamo questo incontro e siamo dispiaciutissimi per il rapporto che mi lega a Vanity Fair e per il meraviglioso pubblico dell’evento".

Can Yaman non ha potuto perciò approfondire cosa comporterà il suo ruolo in Sandokan, anche se in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il regista della serie tv, Jan Maria Michelini, ha raccontato quando impegno ci sia da parte di tutta la produzione e del cast dietro i lavori che hanno portato alla realizzazione di Sandokan: "Ci sono stati tre anni di preparazione prima di girare […] Come fai a confrontare una cosa di tanti anni fa con una di oggi? Il nostro scopo è spiegare Sandokan ai giovani. O spezzare il cuore a qualche nostalgico".