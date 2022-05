Can Yaman non lo nasconde più, la nostalgia è troppa! (VIDEO)

Gossip TV

Can Yaman pubblica su Instagram un video che spiazza i fan. L’attore ha nostalgia di casa?

Can Yaman, il divo turco del momento, si è trasferito in Italia ormai da diverso tempo e, sebbene abbia confessato più di una volta di sentirsi a casa ed essersi innamorato del Bel Paese e di Roma, dove risiede stabilmente, sembra che negli ultimi giorni stia soffrendo in modo particolare la nostalgia di Istanbul. Ecco cosa ha rivelato Can su Instagram con un video inatteso.

Can Yaman pensa alla Turchia e pubblica un video che stupisce

Dopo aver riscosso un successo stellare con Daydreamer, la soap che lo ha visto al fianco di Demet Ozdemir, calandosi nel ruolo del tenebroso e ribelle Can Divit, l’attore turco Can Yaman ha accolto l’amore del pubblico italiano e ha deciso di trasferirsi in pianta stabile a Roma, anche alla luce di nuovi e prestigiosi contratti per Viola come il Mare e per il remake di Sandokan. Mentre il primo progetto è stato ufficialmente ultimato e andrà in onda nell’autunno 2022 in prima serata su Canale5, il remake dell’omonima serie tv degli anni Settanta è ancora in cantiere e Can potrebbe dover attendere prima di calarsi nei panni della Tigre di Mompracem.

Yaman, infatti, ha accettato un nuovo ingaggio come protagonista de El Turco, serie televisiva prodotta da Disney +, che lo porterà ad essere per la prima volta in un cast internazionale. Insomma, dal trasferimento in Italia ad oggi la carriera dell’attore è in continua ascesa e sembra che il Bel Paese stia portando molto bene al turco, nonostante qualche remora sull’invadenza delle fan. Pochi giorni fa, prima di pubblicare uno scatto che ha provocato una caccia aperta su Instagram, Can si è sfogato duramente ammettendo di dover cambiare casa poiché assediato dalle sue sostenitrici, che dovrebbero rispettare anche i suoi silenzio e il suo desiderio di pace lontano dai riflettori.

Forse proprio alla luce di queste ultime riflessioni, Yaman inizia ad avvertire una certa nostalgia della Turchia, come testimonia il video bellissimo di Istanbul, ripresa dall’alto in un gioco di luci, altezze, modernità e tradizione davvero meraviglioso pubblicato dall'attore su Instagram. Can ha intenzione di tornare a casa? Certamente l’attore potrebbe concedersi una pausa dal lavoro per riabbracciare la madre e il padre, ai quali è molto legato, e per ritrovare i sapori di casa, ma è escluso che la sua permanenza si protragga troppo a lungo. Can stesso, infatti, ha assicurato i fan di aver tutta l’intenzione di rimanere in Italia, dover per altro si terranno gran parte delle riprese de El Turco.