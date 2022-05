Can Yaman, uno scatto su Instagram scatena la caccia alla sua accompagnatrice misteriosa

Gossip TV

Can Yaman pubblica su Instagram una foto che scatena la curiosità delle sue fan.

Sex symbol amatissimo, attore lanciato con tanti nuovi progetti, imprenditore di successo sempre alla ricerca di nuove e brillanti idee ma ancora single? Can Yaman fa discutere, la sua vita privata è blindata da dopo l’addio definitivo a Diletta Leotta, non fosse per uno scatto condiviso dall’attore su Instagram, che scatena la caccia alla sua accompagnatrice misteriosa.

Can Yaman insinua il dubbio su Instagram?

La carriera di Can Yaman è tutta in ascesa, tra nuove collaborazione di rilievo che lo vedranno protagonista sul piccolo schermo, e il merchandising di successo della sua fragranza Mania. I fan dell’attore turco si moltiplicano giorno dopo giorno affascinati dal suo aspetto fisico, innegabilmente d’impatto, ma anche dall’animo buono dell’attore turco che si impegna nel sociale e non smette mai di essere dalla parte dei più deboli. Insomma, Can è lo scapolo d’oro del momento e tutti vorrebbero accaparrarselo.

Le fan, per il momento, si accontentato di attendere con ansia la messa in onda di Viola come il Mare che segna il ritorno di Yaman su Mediaset in autunno, e di osservare con dovizia gli estenuanti allenamenti a cui il turco si sottopone in attesa delle riprese de El Turco, la serie tv targata Disney + che lo ha voluto come protagonista di un cast internazionale. Can sembra essere molto geloso della propria vita privata, chiedendo rispetto alle sue seguaci ma anche una tregua dal gossip di prima pagina, facendo dunque intendere che nel suo cuore al momento non c’è posto per nessuno.

Sarà così oppure si tratta di una strategia per confondere le acque? Quel che è certo è che uno degli ultimi scatti pubblicati da Yaman su Instagram sta facendo molto discutere. L’attore si è lasciato immortale nella sua macchina, mentre stringe la mano ad una donna misteriosa, della quale si scorgono pochissimi particolari. Inevitabilmente si è scatenata la caccia sui social, dal momento che i fan hanno percepito fin troppa complicità in questo gesto. In realtà, la foto immortala Can insieme ad una fan, protesa per poter toccare con mano il proprio idolo, e proprio per salvaguardare la privacy della sostenitrice non vi sono foto del volto della ragazza in questione.