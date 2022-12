Can Yaman non è l’unico ad aver cambiato look per El Turco: le foto shock di Greta Ferro

Gossip TV

Greta Ferro, la co-protagonista de El Turco insieme a Can Yaman, appare completamente diversa con un cambio look radicale.

Can Yaman e Greta Ferro sono a Budapest per girare la nuova serie tv El Turco, prodotta da Disney + e tanto attesa dai fan dei due attori. Il divo turco, tuttavia, non è l’unico ad aver cambiato totalmente look per immedesimarsi nella parte: le foto di Greta con parrucca e trucco di scena, infatti, hanno stupito il popolo di Instagram. Ecco gli scatti incriminati.

Greta Ferro come Can Yaman, look stravolto per El Turco

Can Yaman e Greta Ferro sono stati scelti come protagonisti de El Turco, nuova serie tv prodotta da Disney + e ambientata durante l’assedio di Vienna da parte degli ottomani, che segue le vicende del guerriero Balaban e della sua presa di coscienza sul mondo attraverso l’incontro di un amichevole villaggio nel Nord Italia dove si professa una diversa religione. Yaman è tornato sul set, mostrandosi in un piccolo video mentre è intento a cavalcare il suo fedele destriero e a provare una scena di combattimento, con l’applauso di Greta che sembra essere molto soddisfatta del suo co-protagonista.

Se inizialmente si vociferava che tra i due attori non vi fosse una particolare alchimia né tantomeno amicizia, sembra che adesso i rapporti siano cambiati in meglio, e tutti sono curiosi di vedere il nuovo duo davanti alle telecamere. Per recitare nel ruolo del protagonista, Yaman ha dovuto fare alcune scelte ben precise in fatto di look, ovvero tornare a sfoggiare capelli lunghi e barba incolta, ricordando alle sue fan più accanite l’amato e indimenticabile personaggio di Can Divit. Anche Greta, tuttavia, ha dovuto apportare qualche cambiamento per immergersi nella realtà storica dell’epoca, che certamente non contemplava il suo taglio corto e sbarazzino.

L’attrice si è mostrata su Instagram con una parrucca lunghissima, capelli mossi e di color rosso rame, poi con una seconda parrucca castana, con riga in mezzo e ampie onde sino a sotto il seno. Un look decisamente audace e sensuale che, se immaginato abbinato ad un outfit storico, rende perfettamente l’idea di come potrebbe apparire il personaggio della Ferro a fine riprese. Ma quanto ci vorrà per vedere El Turco sulla piattaforma streaming Disney +? Al momento non si possono fare previsioni, ma si vocifera che le puntate saranno disponibili prima della fine dl 2023, per la gioia di tutte le sostenitrici di Yaman che non vedono l'ora di vederlo nuovamente sul piccolo schermo.