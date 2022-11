Can Yaman e Francesca Chillemi in crisi? Via il segui su Instagram, poi il gesto assurdo dell’attore

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi si tolgono il segui su Instagram, fine di un’amicizia? Ecco cosa succede tra i due protagonisti di Viola come il Mare.

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno messo fine alla loro amicizia? I due protagonisti di Viola come il Mare, amata fiction di Canale 5, si sono tolti reciprocamente il segui su Instagram. Alcuni fan dell’attore turco, inoltre, hanno notato che Can ha cancellato alcune foto con Francesca. Ecco cosa sta succedendo.

Can Yaman e Francesca Chillemi, perché non si seguono su Instagram

Dopo essere stati impegnati per mesi sul set di Viola come il Mare, la fiction di Canale 5 prodotta da Lux Vide, Can Yaman e Francesca Chillemi hanno litigato? Per mesi l’attore turco e l’ex Miss Italia si sono mostrati molto complici, tanto da dar adito alle malelingue, che volevano i due innamoratissimi nonostante Francesca sia legata da anni all’imprenditore Stefano Rosso, con il quale ha avuto una figlia. Tra paparazzate e smentite, Can e Francesca hanno continuato a farsi forza a vicenda durante la promozione della loro serie televisiva, dichiarando più volte di essere semplicemente amici.

Ora, tuttavia, anche questa amicizia sembra aver subito uno scossone e potrebbe non esserci più un futuro per i due attori. Can e Francesca si sono tolti il segui a vicenda su Instagram, dove invece erano soliti interagire. L’attore turco ha evitato accuratamente di mettere likes alle ultime foto dell’attrice, nonostante alcune siano state scattate durante le riprese fatte insieme a Palermo, e ha cancellato anche alcune foto dal suo account Instagram, dando meno importanza alla complicità con Chillemi, che per mesi a sbandierato a tutti i media. Cosa è successo tra i due protagonisti di Viola come il Mare?

È possibile che il segui sia andato perduto durante gli ultimi aggiornamenti di Instagram, che hanno fatto perdere followers a tantissimi Vip sui social, ma appare improbabile dato che è collegata alla scelta di Can cancellare alcune foto dal set con Francesca. Il mistero, almeno per ora, rimane tale. Nel frattempo, Yaman ha ammesso di sentirsi in prigione a Budapest, città dove si è recato per prendere parte alla nuova serie tv El Turco. Lo sfogo dell’attore ha allarmato moltissimo i fan, e la situazione con Francesca non aiuta.