Can Yaman nella classifica degli Uomini più belli d'Italia, ecco chi lo ha battuto!

Can Yaman è stato eletto nella classifica degli uomini più belli d'Italia, ma non è suo il primo posto. Ecco chi ha battuto sul divo turco, protagonista di Sandokan.

Can Yaman continua ad essere uno degli uomini più desiderati d’Italia e a dirlo è una recente classifica, anche se non è il divo turco ad aver conquistato la prima posizione. Mentre è impegnato sul set di Sandokan, sparendo dai social con l’improvvisa scelta di disattivare il suo account seguito da oltre 10 milioni di followers, Yaman viene tirato in ballo per la sua innata sensualità.

Can Yaman sparisce dai social, sul set è inarrestabile

Finalmente il remake di Sandokan è in produzione e Can Yaman si è calato nei panni del sensuale e magnetico corsaro, un ruolo che anni fa lo aveva spinto ad abbandonare la Turchia e trasferirsi in Italia. L’attore turco si trova in Calabria insieme al resto del cast internazionale e trapelano le prime indiscrezioni inaspettate sul suo conto, da parte di alcune fan che lo attendono con ansia dopo alla fine delle lunghe giornate lavorative, trovandosi davanti un uomo scostante e poco incline ad accontentare le loro richieste.

Lui, nel frattempo, solleva una nuova ondata di gossip decidendo improvvisamente di disattivare il suo account Instagram, seguito da oltre 10 milioni di fan in tutto il mondo, dove era solito aggiornare le sue ammiratrici con piccoli video e foto ad alto tasso erotico. Cosa ha spinto l’attore turco ad allontanarsi dai social? Per alcuni si tratta di mera strategia di marketing, dato che Can lo ha già fatto in passato proprio nel pieno di un nuovo progetto televisivo, mentre per altri si tratta della semplice volontà dell’attore di prendersi del tempo per sé stesso, lontano da complimenti e critiche. Nel frattempo, Can finisce nella nuova classifica degli uomini più belli d’Italia, ma qualcuno gli soffia la prima posizione.

Can Yaman nella classifica degli uomini più belli d’Italia

Mentre si trova sul set di Sandokan e sembra essersi ambientato alla perfezione, allacciando anche rapporti con il resto del cast internazionale, Can Yaman entra a far parte della nuova classifica degli uomini più belli d’Italia stilata da Novella 2000, che ha chiesto ad un ampio campionario di donne di esprimere la loro preferenza. Sebbene sia uno degli uomini più affascinanti e sexy in circolazione, tuttavia, non è all’attore turco che è andata la prima posizione, conquistata invece da Damiano David ovvero il leader dei Maneskin.

Secondo posto, invece, per Stefano De Martino che è ufficialmente diventato uno dei volti di punta della Rai firmando un contratto milionario, seguito da Marco Mengoni fresco co-conduttore del Festival di Sanremo, nonché vincitore della penultima edizione con “Due Vite”. Yaman si piazza quarto nella nuova classifica, un risultato certamente ottimo dato che non mancano uomini affascinanti nel mondo della televisione, della musica e del cinema in Italia. Dopo di lui vengono tre famosi attori ovvero Luca Argentero e Raul Bova, poi il sensuale Michele Morrone. Chiudono la classifica l’affascinante Pierfrancesco Favino e Giuseppe Giofrè.