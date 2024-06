Can Yaman sparisce da Instagram, perché ha chiuso la sua pagina social?

Gossip TV

Can Yaman ha deciso di chiudere la sua pagina Instagram e le fan protestano. Cosa è successo all'attore turco che impersona Sandokan?

Cosa è successo al seguitissimo profilo Instagram di Can Yaman? Poco dopo aver condiviso con le sue oltre 10milioni di fan video e scatti ufficiali dal set di Sandokan, la nuova serie tv prodotta da Lux Vide che lo vede nei panni della Tigre della Malesia, l’attore turco ha deciso di chiudere la sua pagina social, senza dare alcuna spiegazione.

Can Yaman è un sensuale Sandokan

Continuano le riprese di Sandokan, la serie tv prodotta da Lux Vide che riporta sul piccolo schermo il leggendario personaggio creato dalla penna di Emilio Salgari, impersonato da Can Yaman. La nuova produzione, che approderà su Rai 1 prossimamente, vanta un cast internazionale di primo piano con Alessandro Preziosi nei panni di Yanez de Gomera, la bella e giovane Alanah Bloor è invece Lady Marianna mentre Ed Westwick, star della serie tv Gossip Girl, è il temibile Lord Brooke.

Il set si è ufficialmente spostato in Calabria, dove gli attori sono sommersi da tanto amore da parte dei fan che li attendono alla fine di interminabili giornate di riprese, anche solo per un sorriso o un autografo. Yaman è entrato decisamente nei panni della Tigre della Malesia, pronto ad offrire al suo pubblico una versione ancora più sensuale e moderna del personaggio che fu interpretato negli anni Settanta da Kabir Bedi. Le prime foto e video di Sandokan hanno fatto la loro ufficiale apparizione e il popolo del web ha trovato molto interessante la scelta dell’atmosfera e del taglio che i produttori hanno voluto dare alla serie. Can ha pubblicato il materiale ufficiale sulla sua seguitissima pagina Instagram, che conta ben 10,8 milioni di fan pronti a sostenerlo nelle sue nuove avventure professionali e non, per poi decidere misteriosamente di chiuderla senza fornire alcune spiegazione. Cosa è successo al divo turco?

Can Yaman, sparisce la sua pagina Instagram!

Dopo aver pubblicato, orgoglioso, le prime immagini ufficiali dal set di Sandokan, Can Yaman ha deciso improvvisamente di chiudere la sua pagina Instagram, lasciando le fan con l’amaro in bocca. L’attore turco, infatti, è solito utilizzare al meglio i social per aggiornare le sue ammiratrici sugli ultimi sviluppi lavorativi, regalare qualche video sexy dei suoi allenamenti, o foto delle nuove campagne pubblicitarie di cui è testimonial come quella di Dolce&Gabbana. Cosa può aver portato Yaman a chiudere improvvisamente i suoi profili social?

Non è la prima volta che Can sparisce misteriosamente dalla circolazione, e non è la prima volta che questo accada proprio nei momenti chiavi di un suo nuovo progetto televisivo. Le malelingue pensano che l’attore turco stia approfittando della sua visibilità per tenere le fan con il fiato sospeso, dunque una semplice mossa di marketing che mira ad attirare l’attenzione su di lui. C’è, tuttavia, anche la possibilità che Yaman non voglia essere distratto da nulla in questo momento, calato nei panni di Sandokan alla perfezione, e che abbia deciso di rinunciare per il momento al mondo del web per poi tornare una volta che avrà concluso le riprese.