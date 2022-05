Can Yaman lo ha fatto di nuovo, fan in delirio: ''Sei splendida''

Gossip TV

Can Yaman incanta le fan su Instagram con una foto dedicata al suo passato.

Attore amatissimo in tutta Europa oltre che in Turchia, Can Yaman si gode una breve vacanza nella sua terra natia circondato dagli affetti, senza dimenticare di continuare a impegnarsi duramente in vista delle riprese dei suoi nuovi progetti televisivi. Lontano da Roma, ormai casa di Can da diversi anni, il divo pubblica un nostalgico ricordo della Capitale e fa impazzire le fan su Instagram.

Can Yaman ama Roma e le fan apprezzano

Possiamo affermare con certezza pressoché scientifica che questo è decisamente il momento d’oro di Can Yaman. L’attore turco si è fatto strada nel cuore degli italiani a colpi di soap, una tra tutte Daydreamer, che lo ha visto impersonare il tenebroso e sensuale Can Divit e lo ha reso un vero e proprio sex symbol. Da qui, Can ha preso la decisione di lasciare la Turchia per trasferirsi a Roma, complice la storia d’amore con Diletta Leotta poi naufragata tra un mare di pettegolezzi. La Capitale ha dato tante gioie all’attore ma lo ha messo anche alle strette, ponendola davanti all’amore smisurato delle fan che talvolta si trasforma in pura ossessione.

Così, in attesa del lancio di Viola come il Mare su Canale5, dove lo vedremo recitare in italiano al fianco di Francesca Chillemi, Yaman si è preso una pausa ed è tornato a Istanbul dalla sua famiglia per una breve vacanza. Proprio qui, Can ha confermato i progetto Sandokan, che lo vedrà nei panni della Tigre di Mompracem con la benedizione del suo predecessore Kabir Bedi, mostrandosi su Instagram mentre si sottopone ad intense e bollenti sessioni di allenamento in palestra. Non che la forma fisica dell’attore lascia a desiderare, anzi…

Ma Can è un perfezionista e vuole il meglio da sé stesso in ogni nuovo progetto, fatto lodevole dato che la popolarità spesso rischia di dare alla testa e inibire il talento. Mentre si trova lontano dalla sua casa italiana, Can sembra non riuscire a smettere di pensare a Roma, tanto da condividere sulla sua pagina una vecchia foto presso la Fontana di Trevi. Uno scatto che rappresenta un vero e proprio omaggio alla città che lo ha adottato e accolto a braccia aperte, che ha fatto veramente molto piacere alle fan.