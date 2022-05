Can Yaman, il progetto Sandokan si farà: l’attore turco lo annuncia così (VIDEO)

Gossip TV

Can Yaman nei panni di Sandokan prima di quanto pensiamo. L’attore turco posta un video che svela tutto su Instagram.

Tornato a Istanbul per prendersi una pausa dai riflettori prima di intraprendere nuovi progetti, che potrebbero renderlo se possibile ancora più popolare, Can Yaman ha pubblicato un video su Instagram che ha tutta l’aria di essere una conferma del suo impegno sul set di Sadokan, le cui riprese non sono ancora state annunciate ufficialmente.

Can Yaman torna in palestra per Sandokan

È ormai notizia nota che Can Yaman sarà il nuovo Sandokan, nel remake dell’omonima serie televisiva che negli anni Settanta consacrò Kabir Bedi come sex symbol e che appassionò gli spettatori italiani, diventano un cult in pochissimo tempo. L’attore turco, dopo aver ricevuto la benedizione di Bedi che sembra apprezzare la scelta degli autori sul suo sostituto, ha dovuto tuttavia mettere in pausa la preparazione al ruolo dato che il progetto sembrava essere ancora piuttosto fumoso. Così, nel frattempo, Yaman ha preso parte a Viola come il Mare, la fiction che debutterà in prima serata su Canale5 in autunno e che lo vede al fianco di Francesca Chillemi, recitando per la prima volta completamente in italiano.

Mentre studia la sua parte per El Turco, serie targata Disney + che lo vedrà alle prese con un’ambientazione storica e un cast internazionale, Can non ha nascosto la nostalgia ed è tornato in Turchia per trascorrere del tempo con i suoi cari. Nelle ultime ore, tuttavia, l’attore deve aver ricevuto una notizia inaspettata che riguarda proprio Sandokan. L’indizio lo fornisce Can stesso sul suo profilo Instagram, pubblicando un video che lo ritrae intento a correre a tempi record sul tapis roulant, accompagnato da una didascalia che fa riferimento alle tigri.

E proprio questo animale è il simbolo di Sandokan, chiamato anche Tigre di Mompracem così come nel romanzo di Emilio Salgari che ha ispirato la serie televisiva. Sembra, dunque, che Yaman sia stato allertato della possibilità che le riprese de nuovo progetto televisivo si apriranno ben prima del previsto e che, approfittando delle lunghe sessioni in palestra a cui si dedica per rimanere in forma smagliante, si sia già messo a lavorare sul ruolo.