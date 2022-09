Can Yaman lo annuncia così su Instagram: ''Finalmente ci siamo''

Gossip TV

Can Yaman fa un annuncio molto gradito alle sue fan su Instagram. Ecco di cosa si tratta.

Can Yaman è al settimo cielo per il debutto di Viola come il Mare e non ha intenzione di nasconderlo. L’attore turco ha pubblicato una nuova bellissima locandina della fiction, in compagnia di Francesca Chillemi, facendo un annuncio carico d’entusiasmo.

Can Yaman felicissimo, ecco perché

Can Yaman e Francesca Chillemi sono i protagonisti di Viola come il Mare, la nuova fiction prodotta da Lux Vide, che debutterà il 30 settembre 2022 su Canale 5. L’attore turco ha studiato molto intensamente la pronuncia e la dizione italiana, essendo la fiction interamente recitata nella nostra lingua madre e Chillemi è stata per lui una guida, solare e gentile nelle difficoltà sul set. Mentre continua ad infiammarsi il gossip per le nozze di Demet Ozdemir e l’assenza di Can, l’attore si prepara a cogliere i frutti del proprio lavoro con la messa in onda della serie tv.

Yaman sarà qui Francesco Demir, ispettore capo, mentre Francesca sarà Viola Vitale, giornalista affetta da sinestesia che si troverà a collaborare con l’affascinante ispettore. I fan di Yaman non stanno nella pelle e attendono con ansia la messa in onda della prima puntata, ma anche Can non è da meno. L’attore, infatti, non ha mai nascosto di essere particolarmente orgoglioso del proprio lavoro e ansioso di conoscere il riscontro del pubblico, pronto ad accogliere anche qualche critica costruttiva per migliorare.

Così, il divo turco ha pubblicato su Instagam l'ultima locandina della fiction, ammettendo: "Sembra incredibile ma finalmente ci siamo: Che grandissima emozione!". Nel frattempo, proprio grazie a Viola come il Mare, Can e Francesca sono stati invitati al Festival del Cinema di Venezia dove assisteranno alla proiezione di alcuni spezzoni del loro lavoro sul set. Un bel traguardo per questa coppia artistica, che potrebbe tornare in una seconda stagione se gli ascolti si riveleranno essere all’altezza delle aspettative.