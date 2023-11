Can Yaman lancia una provocazione su Instagram, la Foto fa il giro del Web

Gossip TV

Can Yaman continua a provocare sui social. In attesa della fine delle riprese di Viola come il Mare 2, Yaman lancia nuovi indizi sul futuro

Can Yaman è senza dubbio uno degli attori più l'altra del momento in questi giorni, trasferito in pianta stabile in Sicilia, sta ultimando le riprese di Viola come il Mare 2. Mentre tutti aspettano spoiler sulla seconda stagione della fiction di Canale 5, lancia una provocazione su Instagram.

Can Yaman pronto a nuove sfide, il Post parla chiaro

Da quando è esploso il successo delle sue soap più famose, in Italia si parla moltissimo di Can Yaman, un vero e proprio sex symbol non che attore molto ricercato. Il turco si trova in queste settimane in Sicilia per ultimare le riprese della fiction, resto in onda su Canale 5 in prima serata Viola come il Mare 2. In queste ultime settimane inoltre Yaman è stato al centro di moltissimi gossip dopo la pubblicazione di un video shock con un fan, dopo le difese pubbliche che Can ha fatto, ma anche dopo la pubblicazione di un video super hot che è infiammato il web.

L’attore sembra essere pronto a nuove sfide: in effetti, si parla del remake di Sandokan ormai da così tanto tempo che tutti si chiedono quando verrà fissata una data per l'inizio delle riprese. Yaman ha avuto la benedizione di Kabir Bedi, la Luxe Video si occuperà delle riprese e allora, cosa aspettare? I più curiosi si sono chiesti se il progetto fosse stato messo in pausa ma l'attore ha fatto intendere che così non è. Nelle ultime ore infatti il divo turco a pubblicato su Instagram un disegno che che lo ritrae nei suoi personaggi principali come Can Divit di Daydreamer ma anche il Signor Sbagliato di Bay Yanlis.

“Molto deve ancora venire”, ha scritto l'attore su Instagram, facendo intendere di essere pronto per nuove avventure televisive o forse di essere stato già contattato per nuovi progetti sul piccolo schermo. Tra questi ci sarà sicuramente Sandokan, dove deciderà insieme a Luca Argentero nei panni di Yanez, ma non è escluso che prima della fine dell'anno Can dia ulteriori notizie ai suoi fan che non vedono l’ora di vederlo di nuovo all’opera. Così Yaman ha servito la provocazione perfetta: fare intendere di avere nuovi progetti in ballo, mettere a tacere le critiche sulla sua persona.