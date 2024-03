Can Yaman lancia sul mercato il suo Uovo di Pasqua, tutti i dettagli

Gossip TV

Can Yaman fa un regalo speciale alle fan per Pasqua, in vendita l’uovo personalizzato con il profumo Mania.

Can Yaman è pronto per lanciarsi nel suo nuovo progetto televisivo, impersonando la Tigre della Malesia nel remake di Sandokan. La grande preparazione fisica richiesta all’attore lo porta a molte rinunce, ma lui pensa ugualmente alle sue fan e lancia sul mercato un goloso uovo di Pasqua con dentro una sorpresa molto gradita. Ecco i dettagli.

Can Yaman, ecco quanto costa il suo Uovo di Pasqua

Manca sempre meno al primo ciak di Sandokan, il remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta con Kabir Bedi come protagonista. Il testimone passa nelle mani di Can Yaman, uno degli attori più amati negli ultimi anni, che si è preparato con fatica fisica e mentale a questo ruolo complicato, anche a causa dell’affetto che il pubblico nutre per Sandokan, il leggendario personaggio nato dalla geniale penna di Emilio Salgari.

L’attore turco, che ha fatto commuovere le fan, non può permettersi di sforare con la dieta e gli allenamenti, ma pensa comunque alle sue ammiratrici e per loro crea l’Uovo di Pasqua personalizzato. La golosa creazione è disponibile sul sito di Mania, dove Can vende la fragranza che ha fatto impazzire più di una consumatrice e dove spesso lancia importanti raccolte fondi per la sua associazione Can Yaman for Children.

“Le riprese sono ormai alle porte e, come vi avevo anticipato, sono di nuovo immerso nella preparazione. Ogni giorno allenamenti senza sosta e alimentazione controllata, ma non mi sono dimenticato di voi! Ho pensato ad un uovo di Pasqua artigianale, di cioccolato finissimo preparato da maestri cioccolatieri e con una sorpresa speciale… Chissà se riuscirò a resistere alla tentazione… Ma voi mangiatene un pezzetto anche per me, ci conto!”.

Questo il commento dell’attore all’annuncio della vendita dell’Uovo di Pasqua che porta il suo nome, accompagnato da splendidi scatti con un look total white. Ma quanto costa la prelibatezza firmata da Yaman? L’uovo di cioccolato costa 124 euro e al suo interno contiene, come sorpresa, una boccetta di profumo.