Can Yaman, la foto con una delle nuove concorrenti nip del GF accende i rumors!

Can Yaman, il noto attore turco, è stato fotografato insieme a una delle nuove concorrenti nip del GF. Ecco cosa sappiamo!

Dopo la notizia che Can Yaman non sarà al Festival del Cinema di Venezia, forse, per evitare la sua ex Demet Ozdemir, sul noto attore turco arriva un nuova segnalazione: è spuntata infatti una foto che lo ritrae insieme a una delle nuove concorrenti nip della prossima edizione del Grande Fratello.

Can Yaman fotografato insieme a Letizia Pretris: impazza il rumor!

Can Yaman è uno degli attori più amati e seguiti in Italia: dopo il successo ottenuto grazie alle soap turche Bittersweet- Ingredienti dell'amore e DayDreamer- Le ali del sogno, i telespettatori lo hanno elevato a sex symbol e beniamino personale, non mancando mai di schierarsi al suo fianco, ogni volta che emergeva un nuovo gossip. Il fandom di Yaman infatti è tra i più attivi e appassionati in Italia e sono sempre a caccia di nuovi scoop che riguardano l'attore turco.

Dopo che Yaman con un post su Instagram ha confermato che non ci sarà alla Mostra del Cinema di Venezia, probabilmente per evitare la sua ex Demet Ozdemir - come lascia intendere il post pubblicato sui social - emerge dal web un rumor. A riportare l'indiscrezione è la gossippara Deianira Marzano, la quale ha condiviso nelle sue stories su Instagram alcuni scatti che le sono stati inviati e che ritraggono Can Yaman con una delle concorrenti nip di questa edizione del GF. Nella foto, infatti, si vede l'attore turco abbracciato a Leitizia Pretris, una delle concorrenti non vip annunciate per entrare nella casa del reality di Canale5. Si tratta di una foto scattata l'anno scorso, sempre durante il Festival di Venezia e ritrae Yaman e Pretris abbracciati mentre posano per i fotografi.

La foto ha già fatto il giro del web, scatenando diversi rumors e si aggiunge alle numerose segnalazioni che stanno arrivando sui concorrenti nip della prossima edizione del GF: con i loro profili da oltre 10.000 followers, sembrano tutto tranne che sconosciuti. Nel frattempo, Yaman tornerà sul set delle riprese di Viola come il mare, giunto alla sua seconda stagione, fiction in onda su Canale5 e che vede l'attore protagonista insieme a Francesca Chillemi, con cui si vocifera abbia avuto un breve flirt.