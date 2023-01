Can Yaman, l'attore turco torna sui social per annunciare importanti novità

Gossip TV

L'attore turco Can Yaman non è molto attivo sui suoi profili social, ma ha deciso di rilasciare una piccola dichiarazione per i fan in cui annuncia importanti novità sul suo futuro. Ecco cosa ha detto.

L'attore Can Yaman è sicuramente uno dei vip più amati nel nostro paese, sia per la sua partecipazione alle numerose serie turche sbarcate su Canale 5, Mma anche perché è stato protagonista di Viola come il mare, serie Mediaset con Francesca Chillemi.

Can Yaman, l'annuncio sui social dei suoi progetti per quest'anno

Quest'anno appena trascorso gli ha regalato soddisfazioni lavorative importanti, nonché il traguardo di attore più ricercato su Instagram nel 2022.

L'attore è attualmente impegnato a Budapest per le riprese di El Turco, serie tv targata Disney + in arrivo prossimamente. Durante questi mesi di riprese, Can Yaman ha pubblicato pochissimo sui suoi profili, ma approfittando della pausa natalizia, ha deciso di condividere con i suoi fan su Instagram un annuncio riguardante le novità che lo aspettano nel prossimo anno:

"Ritorno a Budapest dopo una pausa di Natale in Italia. Sarò impegnato per altri due mesi. Sono abbastanza sicuro che sarà un anno fantastico."

L'esperienza a Budapest, ha rivelato, è molto diversa da quella sul set di Viola come il mare e l'attore turco ha raccontato di dover mantenere la concentrazione molto alta per questo nuovo progetto che sta girando.

Oltre alle riprese per El Turco, serie incentrata sulla figura di Yenicer Hasan Balaban, un soldato turco sbarcato in Italia per sfuggire all'assedio di Vienna nel 1683, Can Yaman sarà impegnato anche nelle riprese della seconda stagione di Viola come il mare, le cui riprese ripartiranno in primavera.