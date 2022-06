Can Yaman inarrestabile: l’attore super sensuale nel nuovo spot (VIDEO)

Gossip TV

Can Yaman annuncia una nuova collaborazione che lo vedrà in abiti eleganti e molto sexy per una nota casa automobilistica.

Can Yaman annuncia alle fan su Instagram una nuova e strepitosa collaborazione. L’attore turco, tornato a Roma dopo una breve vacanza a Istanbul, si è mostrato in abiti super eleganti sul set del nuovo spot che lo vede protagonista per una famosissima casa automobilistica. Scopriamo insieme i dettagli sul progetto di Can.

Can Yaman come James Bond? L’attore incanta

Grazie alle sue interpretazioni e al suo charme naturale, Can Yaman è uno degli uomini più apprezzati del momento. L’attore turco può vantare uno stuolo di fan affezionatissime in tutto il mondo, e la sua carriera sta decollando con tanti nuovi progetti in arrivo, tra cui quello di Sandokan confermato da Can con un video ad alto tasso erotico. Che lo faccia con intenzione e meno, infatti, Yaman possiede un sex appeal impossibile da ingabbiare, che costituisce senza dubbio una delle sue carte vincenti.

Poche ore fa, tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, Can ha annunciato una nuova collaborazione decisamente prestigiosa, che lo vedrà protagonista del nuovo spot della Mercedes Benz Italia, nei panni di un moderno e sexy James Bond con tanto di papillon e sguardo tenebroso. Vestito da Dolce & Gabbana, ormai maison di moda di fiducia dell’attore turco, Can si mostra intento a girare i primi spezzoni dello spot che si preannuncia decisamente interessante per le fan.

Yaman può esultare, un altro progetto importante è andato in porto e la sua corsa al successo è inarrestabile. Oltre a Sandokan, infatti, ricordiamo che l’attore sta stregando gli acquirenti con le sue nuove fragranze Mania, mentre si prepara per le riprese de El Turco, serie tv targata Disney + che lo vedrà in un cast internazionale e alle prese con un personaggio epico, in attesa della messa in onda di Viola come il Mare su Canale5.