Can Yaman, il nuovo scatto dal set è incredibile: ecco il primo piano di Sandokan (FOTO)

Gossip TV

Can Yaman mostra un nuovo scatto dal set di Sandokan, frutto delle incredibili make-up artist che lo assistono. Ecco la foto.

Can Yaman è preso dal progetto Sandokan e si è calato magistralmente nel ruolo della Tigre della Malesia nella nuova produzione Lux Vide. Ecco l’ultimo scatto dal set che l’attore turco ha regalato alle sua fan su Instagram, frutto del lavoro eccezionale delle sue make-up artist.

Can Yaman in Calabria, le fan accorrono

Per impersonare Sandokan, Can Yaman si è sottoposto a una preparazione a dir poco sfiancante tra allenamenti durissimi e dieta ferrea, ottenendo il fisico perfetto per calarsi nei panni della Tigre della Malesia. La nuova produzione targata Lux Vide, ispirata al ciclo narrativo dello scrittore Emilio Salgari, ha preso il via da fine aprile e ora si è sposata ufficialmente in Calabria. Yaman è molto soddisfatto del lavoro che sta facendo sul set insieme al cast internazionale che lo accompagna in questa avventura, e quando può mostra anche alle sue fan qualche foto o video, come quello in cui cavalca fiero la sua Stella.

L’attore turco ha sta facendo una scommessa molto alta su questo progetto, dovendo confrontarsi con Kabir Bedi che prima di lui ha portato sul piccolo schermo Sandokan, e che è stato amatissimo dal pubblico italiano. Le sue fan sanno quanto lavoro e quanta dedizione ci sta mettendo e per questo lo aspettano per lunghe ore fuori dal set della serie tv, che andrà in onda su Rai 1 e sarà distribuita a livello internazionale, anche solo per incoraggiarlo e strappargli un selfie. Una grande soddisfazione per Can, che può sempre contare su un forte supporto da parte del pubblico.

Can Yaman, nuova foto dal set di Sandokan

Non potendo svelare troppo sul progetto di Sandokan, dato che lui e il resto del cast si trovano nel pieno delle riprese in Calabria, Can Yaman tiene la curiosità alta con qualche piccola chicca pubblicata su Instagram. Tra combattimenti sfrenati, cavalcate da vero fantino provetto ma anche lezioni di ballo che gli serviranno per le scene con Lady Marianna, interpretata dalla giovane attrice inglese Alanah Bloor, Yaman ha voluto mostrare il risultato di una sessione di trucco scenografico compiuta dalle sue incredibili make-up artist.

Occhi iniettati di sangue, ferite, graffi e fango: Yaman sembra reduce da un combattimento senza esclusione di colpi e il suo aspetto è più che realistico. Yaman ha poi voluto raccontare un aneddoto divertente, facendo sapere che nella lingue turca “kan” significa sangue mentre “Can” anima. Dunque, l’attore ha confermato di star mettendo proprio tutto sé stesso per impersonare la Tigre della Malesia, e chissà come il pubblico reagirà alla sua performance.