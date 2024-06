Can Yaman fa girare la testa alle Fan, così cavalca la sua Stella sul set di Sandokan (VIDEO)

Gossip TV

Can Yaman si mostra sul set di Sandokan in Calabria, cavalcando Stella ovvero il suo fedele destriero a torso nudo e con i capelli al vento. Che visione per le sue fan!

Can Yaman continua a lasciare le sue fan senza fiato con i video che pubblica su Instagram, piccole riprese del lavoro che sta facendo sul set di Sandokan in Calabria. A torso nudo, con i lunghi capelli al vento e gli addominali in primo piano, l’attore turco cavalca Stella ovvero il suo fedele destriero ed è una visione.

Sandokan, continua la produzione della serie tv con Can Yaman

Le fan di Can Yaman non stanno nella pelle all’idea di vedere il loro idolo nei panni della Tigre della Malesia in Sandokan, la serie tv remake di quella che conquistò l’Italia negli anni Settanta con Kabir Bedi, ispirata al ciclo narrativo della penna geniale di Emilio Salgari. Con Can ci sarà Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez de Gomera, il fedele amico del corsaro più sensuale della letteratura, mentre l’attore americano Ed Westwick, noto soprattutto per il suo ruolo di Chuck Bass nella serie televisiva Gossip Girl, sarà il crudele Lord Brooke ovvero l’antagonista di Sandokan pronto a distruggere il suo amore per Lady Marianna, alla quale presta il volto l’esordiente Alanah Bloor.

Le riprese della serie tv si sono spostare ufficialmente in Calabria dove è stato allestito uno spettacolare set e dove Yaman sembra divertirsi particolarmente, come mostra ai suoi fan su Instagram. E proprio sulla sua pagina social molto seguita - il divo turco conta ben 10,8 milioni di fan - Can ha pubblicato poche ore fa un nuovo breve video che lo mostra in sella al suo fedele destriero.

Can Yaman, che visione sul set di Sandokan!

Sapendo quanto le sue fan gli sono affezionate e quanto lo sostengono nei suoi progetti lavorativi ma anche in quelli dedicati alla beneficienza con l’associazione Can Yaman for Children, Can Yaman è solito aggiornare appena può le sue ammiratrici con qualche piccolo e innocente spoiler su Instagram. Dopo aver pubblicato un video a torso nudo che ha infiammato il web, il divo turco più amato di sempre è tornato a far emozionare con un nuovo video dal set di Sandokan.

Yaman, senza maglietta con gli addominali super definiti in primo piano e i capelli sciolti che sobbalzano al vento, cavalca con estrema bravura Stella ovvero il suo destriero fedele. Il video ha ricevuto tantissimi likes in poco tempo e bisogna dire che Yaman sembra perfettamente calato nel ruolo del sensuale corsaro, che potrebbe portare a nuova ribalta grazie al suo innato fascino. Buona notizie anche per il progetto de El Turco, che presto arriverà in tv come ha fatto sapere Can sui social, mostrando anche in questa casione un frammento del dietro le quinte mentre monta come un professionista a cavallo.