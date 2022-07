Can Yaman ha un nuovo amore e non lo nasconde più!

Gossip TV

Can Yaman innamorato ma nulla è come sembra quando si parla dell’attore turco più amato.

Can Yaman ha un nuovo amore? L’attore turco è tornato a Roma in pianta stabile, per dedicarsi a lunghe e faticose sessioni di esercizio fisico in palestra, in attesa dei suoi nuovi impegni sul set. Nella nuova casa, Can sembra aver sviluppato una passione inattesa, innamorandosi della cucina con grigliate da vero maestro e l’ultimo tocco di classe: la preparazione di una pasta perfetta.

Can Yaman stupisce ai fornelli

In attesa della messa in onda di Viola come il Mare, la fiction con Francesca Chillemi che andrà in onda in autunno, in prima serata su Canale 5, Can Yaman si sta dedicando ai suoi nuovi impegni sul set di Sandokan e di El Turco, serie tv prodotta dalla nota piattaforma Disney Plus. L’attore turco ha preso molto sul serio la sua preparazione fisica e, dopo aver sfiorato un nuovo record su Instagram, si è chiuso in palestra insieme al suo preparatore atletico, mostrando in alcuni video - che certamente sono stati accolti con clamore dalle fan più affezionate - i duri esercizi fisici ai quali si sottopone per migliorare la sua forma fisica.

Ma per allenare il corpo, Can ha bisogno anche di mangiare sano e, complice la nuova casa immersa nella solitudine con un gran balcone e una cucina completamente attrezzata, l’attore sta diventando un cuoco provetto. Yaman si è mostrato al barbecue con movenze da vero maestro, mentre nelle ultime ore ha condiviso nelle sue Ig Stories un grande amore: la pasta al sugo, cucinata da lui stesso. Insomma, Can sta affinando le sue doti culinarie forse perché in cerca di moglie?

L’attore è single circa da un anno, dopo la fine della sua relazione con Diletta Leotta, e al momento sembra volersi concentrare sulla carriera e sul nuovo amore per la cucina e meno sulla relazioni personali, forse ancora scottato da quel finale amaro che nessuno si sarebbe aspettato. Se, in effetti, la vita amorosa non sembra sorridere ad uno degli uomini più sexy e bramati del momento, quella lavorativa va a gonfie vele. Can ha due progetti importanti in ballo, tra cui quello de El Turco che lo vedrà protagonista in un cast internazionale per la primissima volta.