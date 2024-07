Can Yaman si gode la vita notturna di Roma e scoppia l'ennesima Polemica!

Gossip TV

Can Yaman si sta divertendo in alcuni locali noti di Roma ma arrivano gli haters a far scoppiare l'ennesima polemica sull'attore turco, ecco cosa succede.

La popolarità, si sa, ha uno scotto da pagare e Can Yaman è ormai un campione in questa disciplina. In attesa di ultimare le riprese di Sandokan, la serie tv prodotta da Lux Vide che approderà prossimamente su Rai 1, l’attore turco si gode la vita notturna a Roma ma scoppia l’ennesima polemica. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Can Yaman, Sandokan presto su Rai 1

C’è grande attesa per l’approdo su Rai 1 di Sandokan, la serie tv remake di quella omonima degli anni Settanta con Kabir Bedi, prodotta da Lux Vide e con Can Yaman nei panni della leggendaria Tigre della Malesia. L’attore turco ha deciso di dedicarsi con tutto sé stesso al progetto tv, accompagnato da un cast internazionale di alto livello, rinunciando anche alla sua pagina Instagram ovvero un account seguito da 10,8 milioni di fan in tutto il mondo. Grazie alle sue soap, infatti, l’attore turco è diventato amatissimo a livello internazionale ma la popolarità non è una bestia facile da domare, neppure per Can che si tiene il più possibile lontano dal gossip.

Mentre il cast di Sandokan, infatti, si prepara a lasciare l’Italia per terminare le riprese sull’Isola di Réunion, Yaman si gode la vita notturna di Roma dopo aver rilasciato una nuova emozionante intervista sulla serie tv che lo vedrà protagonista. Mentre le fan sono felici di poterlo incontrare dal vivo e si fermano per foto e video, che lui elargisce sempre generosamente come può, gli haters non perdono tempo e fanno scoppiare una nuova polemica social su Yaman.

Can Yaman nella polemica, c’entra la vita da discoteca

Quando un attore raggiunge la popolarità ed è ancora tanto giovane, sembra che ci si stupisce che poi lo stesso attore voglia continuare a divertirsi come farebbe un qualsiasi ragazzo più che 30enne, approfittando anche della movimentata vita notturna della città dove abita. Ed ecco che, dopo le polemiche per lo scatto di un noto fotografo che hanno fatto inferocire le sue fan, scoppia una nuova polemica su Can Yaman e sulle serate che trascorre in alcune discoteche e locali di Roma.

Una polemica assurda dato che non si può di certo misurare il talento o la serietà di un attore dal fatto che ami passare del tempo in locali con buona musica, un sigaro alle labbra e un cocktail in mano. Nel caso di Can, tuttavia, si fa un’eccezione e dunque nuove polemiche che stanno infiammando le sue fan che difendono l’attore a spada tratta, davanti ad una innegabile evidenza: Yaman può fare quel che vuole nel suo privato, e di certo non compromette nulla, neppure la riuscita di Sandokan, divertendosi un po’. Voi cosa ne pensate di tutta questa esagerata attenzione mediatica sull’affascinante attore turco?

