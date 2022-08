Can Yaman, svelata la data delle riprese de El Turco e la co-protagonista ufficiale

Gossip TV

Can Yaman sarà in Ungheria per girare El Turco, insieme ad una co-protagonista del tutto inaspettata.

Can Yaman si trova in Ungheria per ambientarsi con il set di El Turco, la nuova serie tv tagarata Disney + che lo vedrà protagonista. Stando alle ultime rivelazioni dei media turchi, c’è una data di debutto per le riprese e spunta anche il nome della co-protagonista, una nota attrice italiana.

Can Yaman pronto per El Turco insieme a…

Tra i progetti in ballo nel corso del prossimo anno, dopo la conferma di Luca Argentero sul remake di Sandokan, Can Yaman ha un debole per El Turco, serie originale Disney + per la quale si è preparato con devozione in palestra per lunghissime ore. Yaman è volato in Ungheria pochi giorni fa, accolto con entusiasmo dalle fan locali che hanno fatto di tutto per accaparrarsi un suo sorriso o un autografo. Qui, si terranno la maggior parte delle riprese della sua nuova serie tv, almeno stando alle ultime indiscrezioni lanciate dai media turchi, che confermano anche Uluç Bayraktar alla regia.

Mentre è certo che le riprese inizieranno a settembre e che Yaman sarà così via per lungo tempo dall’Italia, si continua a pensare alla papabile co-protagonista di El Turco. Hande Ercel si è infuriata quando ha scoperto che la Disney l’avrebbe pagata molto meno di Can, denunciando la disparità salariale tra attori e attrici, e per questo sembra essere lontana dall’accettare la parte.

Nelle ultime ore, a sorpresa, spunta il nome di Greta Ferro. Lei, classe 1995 originaria di Vasto, inizia la carriera come modella e diventa poi nel 2019 il volto della fortunata serie tv Made in Italy su Amazon Prime Video, stupendo positivamente la critica. Sarà dunque Greta a recitare al fianco di Yaman, che questa volta dovrà seguire un copione interamente in lingua inglese? Le trattative sono ancora in corso.