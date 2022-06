Can Yaman ''entra in una nuova dimensione del lusso'' con lo spot che infiamma il Web!

Gossip TV

È online lo spot di Can Yaman per la Mecedes-Benz Italia e le fan sono a dir poco incantante dal bellissimo attore turco.

Can Yaman è un’inarrestabile macchina da guerra dello showbitz e Mercedes-Benz Italia ha deciso di puntare sull’attore turco per il lancio del nuovo spot e di tre nuovi modelli da urlo. Il risultato? Instagram in delirio per il divo più sexy del momento insieme ad automobili di lusso estremo.

Can Yaman che divo nel nuovo spot!

Continua l’ascesa implacabile di Can Yaman che, da quando ha spopolato in panni di Can Divit in Daydreamr, continua a mietere un successo dopo l’altro. L’attore turco è ormai un cittadino romano, ma viaggia spesso tornano anche in Turchia, come in occasione del party per inaugurare l’approdo della piattaforma Disney Plus in Turchia. Mentre si mormora che Can si farà da parte per Demet Ozdemir, che vorrebbe seguire le orme del co-protagonista di Erkenci Kus e recitare in una fiction italiana, l’attore ha annunciato una nuova collaborazione con Mercedes-Benz Italia.

Yaman è il testimonial, vestito interamente da Dolce& Gabbana, del lancio di ben tre nuove automobili che strizzano l’occhio al lusso mentre si imbevono di tecnologia e guida sicura. Nelle ultime settimane, Can ha dato qualche piccola anticipazione del suo impegno sul set dello spot, pubblicato in versione integrale nelle ultime ore.

“Come si riconosce una vera icona? Prima di tutto ti colpirà per la sua inconfondibile eleganza, poi scoprirai la sua grandezza sotto ogni aspetto, e se è una vera iconica la noterai tra milioni come la stella più luminosa […] Entra in una nuova dimensione del lusso”.

Can è il traghettatore delle nuove vetture lussuose e innovative della Mercedes-Benz Italia, e il pubblico neanche a dirlo apprezza. Tantissimi, infatti, i complimenti a Yaman sotto al post pubblicato su Instagram, soprattutto per la sua dizione in italiano, frutto di uno studio duro e attento, intrapreso per il progetto Viola come il Mare e poi continuato per piacere personale.