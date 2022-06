Can Yaman fa spazio a Demet Ozdemir: nuovo progetto in casa Mediaset

Gossip TV

Demet Ozdemir, ex collega e si mormora anche ex fidanzata di Can Yaman, pronta a sbarcare su Canale5.

I divi turchi guardano all’Italia come la meta promessa dopo che il pubblico di Mediaset ha accolto con entusiasmo fuori dal comune le soap ambientate a Istanbul e nelle regioni più belle della Turchia. Così, seguendo le orme di Can Yaman, anche Demet Ozdemir si starebbe preparando per debuttare su Canale5 in una nuova fiction di produzione nostrana.

Demet Ozdemir come Can Yaman: tutto sulla nuova fiction Mediaset

Can Yaman ha capito sin da subito che gran parte del suo successo stellare sarebbe stato sancito dall’interessamento delle fan italiane, in grado di smuovere mari e monti per i propri beniamini, così come di affossare le produzioni che non convincono senza troppe cerimonie. L’attore turco, apprezzando l’amore dimostrato dalle sue sostenitrici, ha deciso di ampliare i propri orizzonti professionali, trasferendosi a Roma per prendere parte a nuovi produzioni, come ad esempio la fiction Viola come il Mare, al fianco di Francesca Chillemi, che vedremo in autunno in prima serata su Canale5.

Per Yaman, che ha vinto un altro premio in Sardegna, le emozioni non sono finite e l’attore sta studiando con passione per Sandokan, remake dell’omonima fiction degli anni Settanta, che lo vedrà prendere il posto dell’iconico Kabir Bedi. Insomma, l’Italia è la terra delle promesse professionali per questi giovani e sensuali divi turchi e anche Demet Ozdemir sembra essere stata allettata da questa prospettiva. Stando alle indiscrezioni di Vero Tv, infatti, la bellissima attrice di Daydreamer si starebbe allenando con l’italiano, perfezionando la lingua parlato con lunghe sessioni di studio, in attesa di un provino per una nuova fiction Mediaset.

Non è ancora chiaro di quale progetto si sta parlando ma la notizia che Demet potrebbe tornare su Canale5 ha già mandato i fan in estasi. Poche ore fa, inoltre, Ozdemir è stata ospite dell’evento per il lancio di Disney + Turchia, optando per un look giovanile e brillante per il red carpet, dove per poco non ha incrociato anche Yaman. Si vocifera ormai da anni che tra i due attori, durante le riprese di Erkenci Kus, si sia consumata una liaison finita in tragedia, sebbene nessuno dei diretti interessati abbia mai confermato il gossip bollente.