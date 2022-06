Can Yaman e Kabir Bedi insieme nel nuovo Sandokan? ''Se mi dessero un buon personaggio…''

Gossip TV

Kabir Bedi commenta la possibilità di prendere parte al remake di Sandokan, al fianco dell’attore turco Can Yaman.

Non è un segreto ormai da tempo che Can Yaman si sta allenando duramente per rivestire il ruolo di Sandokan nel remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta. Ma cosa ne pensa Kabir Bedi, l’originale Tigre della Malesia? L’attore confessa di nutrire sensazioni positive sul collega turco, e ammette che non disdegnerebbe una parte nel progetto televisivo.

Can Yaman approvato da Kabir Bedi: ci sarà anche lui in Sandokan?

Sandokan sta per tornare sul piccolo schermo grazie alla produzione firmata Lux Vide, che ha voluto Can Yaman come protagonista del remake dell’omonima serie televisiva di successo, icona degli anni Settanta. L’attore turco, che ha fatto impazzire Twitter con il suo look per il party Disney+ Turchia, impersonerà la Tigre della Malesia e si sta allenando duramente ormai da circa un anno. La produzione, infatti, sarebbe dovuta partire mesi fa ma è slittata per motivi d’organizzazione interna, permettendo a Can di prendere parte alle riprese di Viola come il Mare, la fiction con Francesca Chillemi in onda in autunno su Canale5, e trascorrere tantissime ore in palestra per rendere il suo fisico ancora più prestante.

Nella serie originale di Sandokan è stato Kabir Bedi il vero divo, consacrato nell’Olimpo dei sex symbol con il suo sguardo magnetico e le acrobazie spericolate. Cosa pensa Kabir del successore scelto per Sandokan?

“Non ho mai incontrato Can Yaman ma gli auguro ogni successo… Sono sicuro che staranno creando una serie molto bella - ha rivelato Kabir a Il Tempo - Ogni generazione dovrebbe avere il suo Sandokan con nuovi attori e tecnologie”.

L’attore, recentemente tornato alla ribalta grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, ricorda con piacere il ruolo che l’ha reso famoso in tutta Italia e confessa che potrebbe anche pensare di tornare nella nuova edizione di Sandokan, al fianco di Can Yaman, magari con un ruolo di spicco. Per ora tuttavia, fa sapere Bedi, ancora nessuna proposta ufficiale.