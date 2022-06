Can Yaman sul red carpet di Disney + Turchia: trend su Twitter e look da capogiro

Gossip TV

Can Yaman sfoggia un look sensuale e manda in tilt Twitter con la sua sfilata sul red carpet di Disney + Turchia.

Can Yaman lo ha fatto di nuovo. L’attore turco si è presentato all’inaugurazione per il lancio di Dinsey + in Turchia, firmato da capo a piedi Dolce&Gabbana, con tanto di occhialoni da lettura molto chic e ha mandato in tilt Twitter!

Can Yaman: divo per Disney +, ossessione per Twitter

Il divo turco più amato dal popolo italiano ha fatto una nuova strage di cuori e a confermarlo ci sono i trend su Twitter che da ieri gridano #DisneyPlusCanYaman a gran voce. Mentre si vocifera che sia disposto a lasciare spazio a Demet Ozdemir su Mediaset, Can Yaman si presenta alla serata inaugurale del lancio della piattaforma streaming Disney Plus in Turchia, con tanto di outfit sfavillante firmato Dolce&Gabbana. Camicia lurex, cintone in bella vista, pantaloni da completo e un paio di mocassini decisamente sopra le righe hanno accompagnato la capigliatura selvaggia dell’attore, confezionata da un paio di occhiali da vista di grande moda ormai da diversi anni, che hanno acceso le fantasie più recondite delle fan.

E così, neppure il tempo di diffondere come si deve le foto rubate della serata, che Can è schizzato in classifica sui social e tantissime fan hanno commentato ammirate la prestanza del divo più amato del momento. Can, sorridente e felice di essere tornato a casa per un evento tanto importante, sarà protagonista di una del nuove produzioni Disney, ovvero la serie televisiva El Turco, che si mormora avrà un cast internazionale e sarà parzialmente girata in Italia.

Alla grande serata anche tanti illustri colleghi di Can, come la bella Demet che ha optato per una gonna scenografica in coloro mandarino e un top carico di lustrini dall’allure sensuale, ma anche Hande Ercel che invece ha indossato un tubino strutturato con tanto di guanti lunghi e una cascata di gioielli stile vecchia Hollywood.