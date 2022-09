Can Yaman è inarrestabile, raggiunto un nuovo traguardo!

Gossip TV

Continua l'ascesa di Can Yaman, che oltre ai successi nella sua carriera può vantare ora un nuovo traguardo anche su Social!

Can Yaman è il noto attore turco che negli ultimi due anni ha visto la sua fama crescere esponenzialmente. Dalla messa in onda in Italia della soap DayDreamer - Le Ali del Sogno, e il successivo trasferimento nel nostro Paese, la carriera dell’attore ha iniziato una scalata che non accenna a interrompersi. Oggi, dopo numerosi obiettivi raggiunti con successo, l’attore può vantare l’ennesimo traguardo!

Can Yaman raggiunge la cifra tonda su Instagram

Can Yaman è il primo ad ammettere di essersi ritrovato travolto dal successo. L’attore turco ha iniziato a farsi conoscere nel nostro Paese grazie alla soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, in onda nel 2019, ma è stato con l’arrivo nell'anno successivo di DayDreamer - Le Ali del Sogno, che si può dire sia iniziata la vera ascesa dell’attore. La popolarità raggiunta in Italia da Yaman, considerato ormai un sex symbol, lo ha portato infatti in breve tempo a farsi conoscere anche nel resto d’Europa e poi del Mondo.

La decisione di trasferirsi nel nostro Paese in seguito al successo di DayDreamer, ha aperto molte porte all’attore: dapprima con progetti prettamente italiani, come l’attesissima fiction Viola Come il Mare; poi anche a livello internazionale, come l’ambizioso remake di Sandokan - ancora in fase di progettazione - e la serie targata Disney Plus, El Turco. Proprio quest’ultima, stando alle parole dell’attore, si rivelerà una grande scommessa per Can Yaman, che lui stesso ha definito come l’inizio di una nuova era.

Ad accompagnare i successi di Can Yaman, oltre ad esserne per certi versi un elemento determinante, troviamo i suoi fedelissimi fan. Sono anzi proprio gli ammiratori dell’attore turco a permettergli oggi di raggiungere un nuovo traguardo, atto a dimostrargli tutta la stima e l’affetto nei suoi confronti: quello dei 10 milioni di follower su Instagram!