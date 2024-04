Viola come il Mare 2 Anticipazioni, da oggi disponibili le prime tre Puntate con Can Yaman e Francesca Chillemi

Anticipazioni TV

A partite da oggi, mercoledì 24 aprile 2024, sono disponibili in anteprima assoluta, in streaming su Mediaset Infinity, le prime tre puntate della seconda stagione di Viola come il Mare. Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla trama della fiction, targata Lux Vide, con Can Yaman e Francesca Chillemi come protagonisti nei panni rispettivamente del capo ispettore Francesco Demir e della giornalista Viola Vitale.

Viola come il Mare 2, Anticipazioni: le prime tre Puntate su Mediaset Infinity

Torna finalmente Viola come il Mare, l’appassionante fiction prodotta da Lux Vide che segue la storia della giornalista affetta da sinestesia Viola Vitale pronta a rivelare la verità sul padre scomparso. Al fianco di Francesca Chillemi, che presta il volto alla giornalista di punta del Sicilia WebNews, c’è Can Yaman ovvero l’attore turco più amato di sempre che si calerà ancora una volta nei panni del capo ispettore Francesco Demir. La seconda stagione di Viola come il Mare è stata girata tra Roma e Sicilia, e la messa in onda su Canale 5 è prevista per il prossimo 3 maggio, mentre da oggi, mercoledì 24 maggio 2024, sono disponibili in anteprima assoluta le prime tre puntate della fiction, in streaming su Mediaset Infinity. Accanto ai due protagonisti principali ci sono Giovanni Nasta, ovvero Turi il fedele assistente di Demir, e Tamara impersonata dall’attrice Chiara Tron, cinica collega di Viola. Nella seconda stagione ci sarà un importante ingresso che rischia di cambiare tutti i precari equilibri che si sono creati tra i protagonisti della serie televisiva, ovvero l’arrivo a Palermo del nuovo pm Matteo Ferrara. Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla prima puntata di Viola come il Mare 2 e vediamo come si era conclusa la prima stagione.

Viola come il Mare, come è finita la Prima Stagione?

Prima di scoprire cosa accadrà nella seconda stagione di Viola come il Mare, occorre ripassare gli atti finali della prima stagione della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. Nel corso dell’ultima puntata, Viola ha rivelato a Francesco di non essere in grado di vedere il suo colore, e tra i due la chimica era talmente forte che c’è mancato poco non si accendesse un bacio passionale. La bella giornalista ha invitato Demir a cena ma lui ha lasciato il ristorante con una scusa, deludendola profondamente. Altra forte delusione la scoperta della morte di suo padre dopo la confessione che le ha fatto Don Andrea. Finale adrenalitico servito dalle indagini di Francesco, che scopre che è proprio il suo mentore e Pubblico Ministero Santo Buscemi ad essere la talpa che cercava di depistare le indagini sul traffico di essere umani. Viola viene rapita da Buscemi ma Demir riesce a salvarla, ma il lieto fine è lontano: il capo ispettore possiede una foto del padre della giornalista e lei ora teme che siano fratellastri!

Viola come il Mare 2: le Anticipazioni della prima puntata

A partire da oggi, mercoledì 24 aprile 2024, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity le prime tre puntate della seconda stagione di Viola come il Mare ed ecco le Anticipazioni di quello che accadrà nel primo episodio. Viola è delusa dal comportamento di Demir, fuggito dalla loro cena romantica, ma anche dalla notizia della morte di suo padre dal momento che alcuni suoi dubbi rimarranno irrisolti. Mentre in città arriva la madre di Francesco, giunta a Palermo proprio per rivelare al figlio la vera identità del padre, Viola si confronta con una redazione totalmente nuova, trovando come unico appoggio quello di Tamara che è rimasta la stessa fedele e cinica amica di sempre. Mentre Demir cerca di abituarsi a Matteo Ferrara, il nuovo rigido pm assegnato alla città dopo la scoperta degli intrighi di Buscemi, sua madre ha un incidente ed entra in coma prima di potergli parlare del padre.