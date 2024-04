Can Yaman e Francesca Chillemi in un nuovo progetto Tv dopo Viola come il Mare 2? Parla l’attore

Gossip TV

Can Yaman, l’affascinante Francesco Demir nella serie tv Viola come il Mare 2, ammette di voler tornare in tv con un nuovo progetto insieme a Francesca Chillemi.

Tra pochi giorni la seconda stagione di Viola come il Mare approderà su Canale 5 in prima serata e rivedremo Can Yaman e Francesca Chillemi nei panni, rispettivamente, di Francesco Demir e Viola Vitale. L’affascinante attore turco, che ha trovato una bella sintonia con la collega siciliana, ha ammesso che gli piacerebbe lavorare ancora insieme ma in un progetto totalmente differente.

Can Yaman pronto a lavorare ancora con Francesca Chillemi!

L’attesa è finita e la seconda stagione di Viola come il Mare torna su Canale 5. Il promo ufficiale ha svelato la data di debutto in prima serata e le fan di Can Yaman non potrebbero essere più entusiaste di vederlo nuovamente nei panni dell’affascinante capo ispettore Francesco Demir. La seconda stagione si apre con un bel dilemma per i due protagonisti, dal momento che Viola Vitale sospetta che anche Demir sia figlio di suo padre a causa di una foto che entrambi possiedono. Il segreto verrà svelato e non mancheranno colpi di scena, ma anche scena ad alto tasso erotico con Can in splendida forma e più sexy che mai.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore turco ha ammesso di aver preso molta più dimestichezza con il copione in italiano, migliorando la sua dizione e aggiungendo anche qualche frase in siciliano dopo i lunghi mesi di permanenza a Palermo per le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare. Questa volta ci troveremo davanti ad un Demir con molte più sfaccettature, un lato più profondo ma anche comico quando proverà a dare lezioni d’amore al suo fedele collega e amico Turi.

Insomma, la serie tv varrà la lunga attesa della messa in onda. Sul set è nata una bella sintonia tra Can e Francesca Chillemi, che presta il volto alla protagonista Viola, tanto che inizialmente si parlava di un possibile flirt tra i due e il mondo del gossip ha seguito con passione questa coppia di attori, nonostante le smentite sul rapporto che non è mai andato oltre alla semplice amicizia e affinità lavorativa. Nonostante i pettegolezzi, Yaman e Chillemi si sono trovati molto bene a lavorare insieme, tanto che il divo turco ha ammesso che avrebbe piacere a collaborare ancora con la collega in futuro. “

Perché no? Mi piacerebbe fare coppia con lei in un bel film di spionaggio. Un po’ come Mr. and Mrs. Smith”.

Insomma, Can ha in mente un nuovo progetto ambizioso con Francesca ma nel frattempo si concentra anima e corpo nelle riprese di Sandokan, iniziate proprio in questi giorni nel Lazio per poi spostarsi in Calabria. L'attore turco è pronto per dare al pubblico una nuova versione della leggendaria Tigre della Malesia che possa entrare nel cuore dei telespettatori.