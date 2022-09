Can Yaman e Francesca Chillemi a luci rosse in Viola come il Mare: le immagini hot

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi si sono cimentati in una scena sexy nella nuova fiction Viola come il Mare.

Manca sempre meno al debutto della prima puntata di Viola come il Mare, la fiction che vede Francesca Chillemi e Can Yaman protagonisti di una storia avvincente ed emozionante. Un video, pubblicato dal bel divo turco, anticipa che in una delle puntate i due protagonisti saranno al centro di una scena molto erotica.

Can Yaman e Francesca Chillemi nella scena a luci rosse

Il 30 settembre 2022, in prima serata su Canale 5, debutta la prima puntata della prima stagione di Viola come il Mare, fiction prodotta da Lux Vide con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Pochi giorni fa i due attori sono stati ospiti a Venezia in occasione del Festival del Cinema per presentare la fiction, e sono stati sommersi da richieste imbarazzanti e fuori luogo, dettate dalla chimica evidente che si respira tra loro. Chimica che, tuttavia, va sottolineato essere semplicemente lavorativa e che non si è mai trasformata in un flirt, come sostenuto da alcune riviste giornalistiche.

Le fan del divo turco sono molto emozionate all’idea di vederlo recitare in italiano al fianco di Francesca, impersonando l’ispettore capo Francesco Demir, ovvero un uomo sensuale, a tratti burbero e con un gran cuore. Sembra che tra Demir e Viola Vitale vi sarà ben più di una semplice collaborazione sulla scena del crimine, almeno stando al video anticipazione pubblicato da Yaman su Instagram.

Nel promo della serie tv, infatti, vediamo Francesca spogliare Can e l’aria si fa densa, preannunciando una scena molto erotica tra i due. Le fan di Yaman non vedono l’ora di vederlo senza vestiti al cospetto della Chillemi, e nel frattempo continuano a seguirlo nei suoi spostamenti continui. Poche ore fa, ad esempio, Yaman era a Monza per il Gran Premio ed è stato assediato dalle sostenitrici, pronte a chiedere autografi e foto da conservare per sempre.