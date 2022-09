Can Yaman a Monza per il Gran Premio: folla impazzita, l’attore reagisce così

Gossip TV

Can Yaman è stato invitato a Monza per il Gran Premio e le fan lo hanno atteso in massa per un saluto.

Can Yaman è stato invitato a Monza per il Gran Premio d’Italia 2022, vestito da capo a piedi da Dolce&Gabbana, nella scuderia della Mercedesz Benz per la quale ha fatto da testimonial non troppi mesi fa. Ecco cosa è successo all’arrivo dell’attore turco e come ha reagito all’assalto delle fan.

Can Yaman accerchiato dalle fan a Monza

Poche ore fa si è tenuto a Monza il Gran Premio d’Italia 2022, che ha visto ospiti diverse personalità del web e dello showbitz nostrano. Dopo aver fatto da testimonial alla nuova linea di auto di lusso e super moderne della Mercedesz Benz, Can Yaman è stato invitato dalla scuderia ad osservare la gara dalla tribuna e l’attore ha accettato con entusiasmo, felice per questa nuova esperienza. Yaman, che pochi giorni fa ha ironizzato con Mariano Di Vaio, si è presentato alla gara con un total look firmato Dolce&Gabbana, maison di moda che si occupa dell’immagine del turco e che lo ha accompagnato in tutti gli eventi ufficiali più importanti, compreso il red carpet di Venezia.

In questa occasione meno mondana, Can ha scelto un completo giacca e pantaloni color sabbia, una semplice t-shirt bianca, una cintura di pelle nera, occhiali oversize e una catenina con croce come pendente. Capello selvaggio, pettinato con un po’ di gel senza eliminare l’effetto wet, Yaman è stato accolto da una folla scatenata al suo arrivo a Monza. Il divo turco è abituato al calore e all’accoglienza talvolta esuberante delle sue fan in tutto il mondo, anche a Budapest dove si è recato per prendere confidenza con il set de El Turco, la nuova serie tv che presto sarà disponibile su Disney +.

Yaman non si è fatto pregare, si è avvicinato alle sue ammiratrici e ha firmato le copie della sua autobiografia, scattando selfie e dedicando alle sostenitrici un abbraccio. Insomma, l’attore certamente non fa parte della categoria di quei Vip che vengono infastiditi dall’entusiasmo delle loro fan, anzi: Can ha ammesso di apprezzare ogni giorno questo affetto, soprattutto quando lo costringe a fare sempre meglio sul lavoro per non deludere le aspettative.