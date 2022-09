Can Yaman e Francesca Chillemi, che imbarazzo a Venezia: la richiesta hot è assurda!

Gossip TV

Sbarcati al Festival del Cinema di Venezia, Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati messi in profondo imbarazzo da alcune richieste esplicite.

Protagonisti di Viola come il Mare, presto in onda su Canale 5, Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati ospiti del Festival del Cinema di Venezia. I due attori, appena sbarcati in Laguna, sono stati sommersi da una serie di domande molto imbarazzanti, che hanno messo entrambi in difficoltà.

Can Yaman e Francesca Chillemi, cosa è successo a Venezia?

Tutti i fan di Can Yaman sono in attesa trepidante di vedere l’attore turco nella fiction Viola come il Mare, al fianco della bellissima Francesca Chillemi. I due attori sono stati invitati a presenziare al Festival del Cinema di Venezia, proprio in occasione del lancio della serie tv prodotta da Lux Vide che debutterà su Canale 5, in prima serata, il prossimo 30 settembre 2022.

Can e Francesca sono sbarcati nella magica Laguna qualche ora prima del red carpet, sorridenti e felici di essere in questa nuova avventura insieme. I due attori, infatti, hanno legato moltissimo sul set di Viola come il Mare, e Can non ha nascosto di dovere molto alla collega siciliana che non ha mai protestato contro le difficoltà dettate dalla lingua (questa è la primissima volta che Yaman recita totalmente in italiano) e anzi si è messa a disposizione per aiutarlo a migliorare.

La complicità tra i due è talmente forte che, durante le riprese, sono usciti diversi gossip sulla presunta relazione clandestina che avrebbero intrattenuto in gran segreto. Segreto svelato dalla paparazzata di Chi che li ha pizzicati all’uscita dello stesso appartamento a Roma. La questione non è stata mai commentata da Can e Francesca, la quale ha una relazione da anni con Stefano Rosso. Arrivati a Venezia, sulla scia del gossip, Yaman e Chillemi sono stati inondati da richieste scomode: chi ha chiesto ai due attori di baciarsi, e chi addirittura di fare l’amore. Can ha replicato con ironia ma evidente imbarazzo, e lo stesso per Francesca che non ha apprezzato quelle attenzioni fuori luogo.