Can Yaman è bollente nel nuovo spot su Instagram (VIDEO)

Gossip TV

Can Yaman testimonial sensuale della nuova linea Tudors. Ecco il video su Instagram.

Can Yaman è più sexy che mai nel nuovo spot apparso sulla sua pagina ufficiale Instagram. L’attore turco mostra tutti i suoi muscoli nella pubblicità per la nuova linea di camicie Tudors, per la quale è testimone da ormai diverso tempo.

Can Yaman super sexy per Tudors!

Poche ore fa, Can Yaman ha pubblicato un nuovo video e non si tratta di qualche spot per Viola come il Mare, la fiction che lo vede al fianco di Francesca Chillemi e che debutta su Canale 5 a settembre. L’attore turco, contemporaneamente al suo impegno sul set, è anche testimonial per la linea di abbigliamento Tudors che, nelle ultime ore, ha svelato la sua nuova e chic collezione di camicie per uomo.

L’ultimo post condiviso su Instagram da Can è decisamente bollente e mostra il divo turco intento a provare la nuova collezione, saggiamente abbinata a gemelli eleganti e cinture provocanti, per un look da vero uomo fatale, dopo essersi lungamente rimirato nello specchio del lussuoso bagno completamente a torso nudo. Insomma, una vera e propria visione per le occhi che le fan hanno apprezzato tantissimo, premiando lo spot con 208mila likes nel giro di pochissime ore.

Can fa sempre centro anche con le sue collaborazioni e le sue fan non possono che esserne felici. Nelle ultime ore, tuttavia, sull’attore turco si è alzato un polverone mediatico dovuto alla notizia del suo rifiuto a Maria De Filippi, che avrebbe offerto un cachet troppo basso per assumerlo come invitato nella nuova edizione de La Talpa. La notizia non è stata confermata eppure in molti hanno trovato sgradevole che Yaman si fosse rifiutato di lavorare con una delle regine della televisione italiana.