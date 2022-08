Can Yaman rifiuta la proposta di Maria De Filippi: cachet troppo basso

Gossip TV

Can Yaman rifiuta il ruolo di inviato a La Talpa. Maria De Filippi ha offerto un cachet troppo basso?

Il divo turco più amato del momento non sarà presente nella nuova edizione de La Talpa. Dopo aver vagliato a fondo la proposta di Maria De Filippi, che si vocifera l’avrebbe fortemente voluto nel ruolo di inviato, Can Yaman ha rifiutato senza possibilità di ripensamenti. Il motivo? Il cachet poco soddisfacente.

Can Yaman rifiuta La Talpa: ecco perché

Can Yaman è lanciatissimo sul piccolo schermo e in Italia è uno degli attori più amati e seguiti, con ben 9.9 milioni di followers su Instagram. Yaman debutta a settembre con Viola come il Mare, fiction prodotta dalla Lux Vide, che lo vede recitare per la prima volta totalmente in italiano, al fianco di Francesca Chillemi. L’attore è molto soddisfatto del suo lavoro e del ruolo che gli è stato assegnato, quello dell’ispettore Francesco Demir, ed è curioso di scoprire se il suo impegno lo ripagherà con critiche positive da parte degli spettatori.

Mentre sembra che il progetto più importante sia sfumato, anche se Can non ha ancora confermato il gossip, si parla di un possibile coinvolgimento di Yaman nella nuova edizione de La Talpa. Sembra, infatti, che Maria De Filippi abbia proposto al divo turco il ruolo di inviato, proponendo anche un discreto cachet. Il compenso, tuttavia, secondo i manager dell’attore non sarebbe stato adeguato allo sforzo che Yaman avrebbe dovuto compiere per parlare h24 in italiano, che ricordiamo non essere la sua lingua madre, e dunque la proposta sarebbe stata brutalmente rifiutata.

Un vero peccato per tutti coloro che avrebbero voluto vedere Can in una versione differente ma una motivazione del tutto comprensibile, considerando anche che Yaman si sta preparando per la serie televisiva El Turco e avrebbe poco tempo per calarsi in modo credibile nel ruolo di inviato per un reality show.