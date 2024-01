Can Yaman pubblica un foto super Hot su Instagram e parla di Sandokan

Gossip TV

Can Yaman parla del nuovo progetto che lo vedrà protagonista, il remake di Sandokan, pubblicando su Instagram una foto super sexy.

Dopo la fine delle riprese della seconda stagione di Viola come il Mare, che lo vede nei panni dell’affascinante e misterioso ispettore capo Francesco Demir al fianco di Francesca Chillemi, Can Yaman è pronto per una nuova avventura. Finalmente, dopo tanto parlare, l’attore turco conferma di essere a lavoro per le riprese del rame di Sandokan, e lo fa con una foto a dir poco super hot.

Can Yaman si prepara per Sandokan e mostra il fisico perfetto

Le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare sono ufficialmente finite ma per Can Yaman non c’è un momento da perdere. Il divo turco ha annunciato un tour europeo, che ha avuto come prima tappa Lisbona, e che servirà per raccogliere ulteriori fondi per la sua associazione benefica a favore dei piccoli pazienti, la Can Yaman for Children. L’attore tiene molto a questo progetto e sa di poter contare sulle sue fan, raccogliendo fondi che creano opere meravigliose, come l’ultima all’ospedale romano Umberto I. Nel frattempo, Yaman ha spiegato al popolo di Instagram di essere in procinto di migliorare, se possibile, il suo fisico e perdere ulteriore peso per essere perfetto nel ruolo di Sandokan.

È passato ormai diverso tempo da quando il bel turco è stato scelto come Tigre della Malesia nel remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta, con protagonista Kabir Bedi. Per Can questa è una nuova sfida, sia perché Sandokan è un personaggio forte nell’immaginario comune e sarà difficile stare al passo con le aspettative, sia perché calarsi nel ruolo gli richiederà un nuovo tipo di allenamento fisico piuttosto faticoso. Nelle ultime ore, per confermare di essere in procinto di lavorare alla serie tv e per mettere a tacere indiscrezioni, che volevano eliminato il progetto, Can ha pubblicato una foto corredata da una lunga spiegazione.

“Sono piuttosto eccitato che presto inizierà una nuova avventura per me. Ho avuto un enorme periodo di sacrificio per El Turco durante i tempi delle riprese e prima, grandi preparativi e tutto. Ora che si è conclusa con successo, e subito dopo, un altro tipo di sfida con Viola 2, è giunto il momento di un altro enorme peso sulle mie spalle di nuovo con Sandokan. ( questa è una foto simbolica del camper El Turco mentre preparo il costume per una scena) Recentemente sono impegnato a rivoluzionare il mio corpo con una vasta gamma di allenamenti, e con varie diete per scuotermi. Sento che il peso della responsabilità è grande e credo che lo gestirò con pazienza, fiducia e grinta. Vi aggiornerò tutti sugli sviluppi quando necessario”.

Can ha pubblicato questa spiegazione su Instagram, corredando la didascalia con una foto davvero sensuale. L’attore turco si è mostrato senza maglietta e di schiena, mettendo in risalto i suoi dorsali perfetti e le spalle possenti. Insomma, uno scatto che ha totalmente mandato in tilt le fan.