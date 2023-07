Can Yaman avrà un sexy Rivale in amore: le prime Anticipazioni su Viola come il Mare 2

Gossip TV

Le prime Anticipazioni sulla seconda stagione di Viola come il Mare 2 riportano che Can Yaman dovrà contendersi l’attenzione della protagonista principale della fiction di Canale 5.

Grandi novità nella seconda stagione di Viola come il Mare, la fiction targata Lux Vide che torna su Canale 5 in prima serata. Can Yaman, o per meglio dire il suo personaggio Francesco Demir, avrà un rivale in amore dal momento che l’attenzione di Viola Vitale, impersonata da Francesca Chillemi, sarà contesa dall’arrivo di un sensuale PM che farà vacillare i sentimenti dalla giornalista.

Can Yaman si scontra con lui per Francesca Chillemi

Nella seconda stagione di Viola come il Mare scopriremo finalmente l’arcano: Viola Vitale e Francesco Demir sono fratelli? Nel finale di stagione della fiction, targata Lux Vide e in onda su Canale 5 in prima serata lo scorso autunno, i due protagonisti hanno ceduto all’attrazione che li ha sempre spinti l’uno verso l’altra, per la gioia dei fan del duo formato da Can Yaman e Francesca Chillemi. C’è da dire che, grazie alla chimica speciale che si è creata tra i due attori sul set, i protagonisti della fiction sono apparsi ancora più credibili e realmente affiatati.

Tutti sperano che Viola e Francesco si mettano insieme, ma sul più bello la giornalista fa una scoperta agghiacciante che cambia tutto: l’affascinante ispettore capo impersonato da Yaman potrebbe essere suo fratello. Un finale che ha lasciato gli spettatori senza parole e che potrebbe complicarsi nella seconda stagione. Proprio in questi giorni, Can e Francesca si sono rincontrati sul set di Viola come il Mare come dimostra un video che smentisce i rumors su una loro eventuale lite. Rumors nati lo scorso inverno quando Can smise di mostrarsi entusiasta per la fiction e sempre meno legato alla Chillemi. Stando alle anticipazioni rilasciate da Davide Maggio, nel corso della seconda stagione, proprio mentre Viola si trova in trappola in questo dilemma amoroso, arriverà un affascinate PM che farà mettere in discussione tutto ciò che la giornalista prova per Demir.

Ma chi presederò il volto al rivale di Can Yaman sul set? Tanti i nomi che affollano le scommesse dei fan del turco, che comunque sfidano chiunque ad eguagliare il suo fascino. Al momento nessuno si è sbottonato, soprattutto gli attori principali che mostrando di avere grande rispetto per il progetto non hanno rivelato neppure il più piccolo dei dettagli. Nel frattempo, tutti sono lieti di vedere che Yaman e Chillemi riescono a condividere il set senza i drammi che in molti si sarebbero aspettati.